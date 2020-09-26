Сложная ситуация с проведением исследований на COVID-19 сложилась в Одессе. Так, на пределе своих возможностей работает региональный лабораторный центр МОЗ, где проводят данные исследования.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, лаборатория центра работает с большой нагрузкой. Ежедневно сюда из лечебных учреждений поступает от 600 до 900 образцов биологического материала для исследования методом ПЦР-диагностики, что значительно превышает лабораторные мощности.

«Ситуация усугублена тем, что из-за инфицирования коронавирусом сотрудников лаборатории Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова с 22 сентября приостановлена ее работа. Туда поступали образцы биоматериала для исследования методом ПЦР из 19 административных территорий региона. Сейчас образцы перенаправлены в лабораторию МОЗ Украины в Одесской области», — сказал Гончаров.

Он отметил, что с начала пандемии в регионе проведено почти 120 тысяч ПЦР-исследований, из которых 60 процентов — Одесским областным лабораторным центром МОЗ Украины.

По информации данного лабораторного центра, на утро 26 в Одесской области зарегистрированы 12 734 случая COVID-19. Только за минувшие сутки прибавилось 264 инфицированных. За весь период пандемии официально зарегистрированы 182 смертельных случая, в том числе — 8 медиков.

Тем временем в Украине зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Отмечается, что в некоторых регионах, в том числе в Харькове, в больницах не хватает коек.

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