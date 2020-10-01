Le Figaro: Потеря обоняния — хороший симптом при COVID-19

Пандемия COVID-19 и не думает сбавлять обороты. По состоянию на 1 октября в мире было выявлено 34 миллиона 134 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 1 миллион 19 тысяч больных. Активными остаются почти 8 миллионов случаев. Ученые в разных странах узнают о новом вирусе все больше и больше, и это вселяет надежду. Об одном из характерных симптомов коронавируса — потере обоняния — пишет французская газета Le Figaro. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой важной публикации.

«В начале эпидемии COVID респираторные симптомы отодвинули на второй план потерю обоняния, или аносмию. Но сегодня уже нет никаких сомнений: частичная или полная потеря обоняния является специфическим клиническим признаком заражения COVID-19. У некоторых пациентов аносмия не проходит даже через несколько недель после заражения.

«В апреле я заразился коронавирусом. У меня все было средней формы тяжести: высокая температура, ломота в теле, головные боли и вдобавок потеря обоняния без заложенности носа. Но с тех пор я абсолютно не чувствую никаких запахов», — рассказывает Франсуа.

Как много зараженных утратили обоняние? Ответить на этот вопрос трудно. Как поясняет доктор Камилла Эрве, ЛОР-врач Фонда Ротшильдов в Париже, «поскольку мы не знаем уровень распространения заражения COVID-19 среди населения, невозможно знать и уровень аносмии». Анализ научной литературы демонстрирует очень разные данные в тех или иных регионах мира. Китайские исследования показывают, что частота аносмии составляет около 5%, в то время как в Европе потеря обоняния затрагивает от 40% до более чем 80% пациентов.

Есть ли объяснение такому большому разбросу данных? Китайские исследователи рассматривали только тяжелобольных пациентов, очевидно, менее склонных к аносмии. Более того, европейский опрос, координированный больницей Фош в Сюрене и Университетом Монса в Бельгии, с участием более чем 1 400 пациентов подтвердил потерю обоняния у 70% больных с нетяжелой формой COVID-19.

«А у людей, опрошенных ретроспективно, после выписки из реанимации мы обнаружили незначительную частоту аносмии», — говорит профессор Стефан Ханс, ЛОР-врач больницы Фош и соавтор исследования, опубликованного в Journal of Internal Medicine.

Потеря обоняния в связи с вирусными респираторными инфекциями — феномен, давно известный врачам. Но до сих пор у медиков не было возможности наблюдать развитие аносмии в режиме реального времени. «Почти половина пациентов восстанавливает обоняние в течение 15 дней, а от 80% до 90% - в течение двух месяцев. Остается еще от 10% до 20% тех, кому для этого требуется больше времени», — объясняет профессор Бонфилс, ЛОР-врач Европейской больницы им. Жоржа Помпиду.

Какие механизмы при этом задействованы, доподлинно пока не установлено, научная дискуссия продолжается. Но уже точно выявлены несколько уровней. «Первый несомненно связан с поражением слизистой оболочки носа: блокируется передача запахов головному мозгу. Такое происходит, когда вы простужены. Когда назальные мембраны приходят в норму, вы снова начинаете различать запахи», — объясняет профессор Бонфилс. Однако в случае с коронавирусной инфекцией пациенты теряют обоняние без всякого ринита или заложенности носа.

Поэтому исследователи рассматривают способность коронавируса поражать центральную нервную систему и обонятельную луковицу. Это часть обонятельного мозга, играющая ведущую роль в определении запахов.

«При сравнении МРТ пациентов, зараженных COVID-19, с аносмией и без потери обоняния, нам удалось обнаружить наличие поражения обонятельной луковицы», — говорит профессор Стефан Ханс. Остается понять, как это происходит. По мнению нескольких международных групп, в том числе французской, вирус не поражает напрямую обонятельные нейроны, а затрагивает так называемые «вспомогательные клетки», богатые рецепторами ACE2, которые позволяют вирусу проникать внутрь клеток. «Когда вспомогательные клетки инфицированы вирусом, мы обнаруживаем огромную потерю обонятельных нейронов», — подтверждает Николя Менье, исследователь-вирусолог из Национального института сельскохозяйственных исследований Франции, проводивший свой эксперимент на хомяках.

Этим можно объяснить продолжительную потерю обоняния: конечно, обонятельные нейроны регенерируются из запаса стволовых клеток, присутствующих в носу, но для того, чтобы они заработали, они должны пройти обонятельную реабилитацию. «Вы можете попрактиковаться в одиночку. Для этого нужно вдыхать 5 запахов (ваниль, гвоздика, уксус, тимьян и корица) два раза в день, утром натощак и вечером», — предлагает доктор Камилла Эрве.

Через какое время пациенты, все еще лишенные обоняния спустя более двух месяцев, могут надеяться вновь его обрести? Ни один исследователь не решается делать прогнозы. «Но одно можно сказать наверняка: затянувшееся на долгое время расстройство обоняния оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов, некоторые из них впадают в депрессию», — утверждает Камилла Ферденци-Леметр, эксперт Центра исследований в области неврологии в Лионе.

Вместе с тем потеря обоняния может быть хорошим симптомом при COVID-19. Группа медиков под руководством доктора Жерома Лешена из больницы Фош в Сюрене и Университетом Монса в Бельгии изучала аносмию у 2 581 пациента в 18 европейских странах. Результаты были опубликованы в журнале Laryngoscope, издаваемом Американским обществом отологии, ринологии и ларингологии. И они весьма интересны: потеря обоняния наблюдается у 85% пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме и только у 4,5% с пневмонией, вызванной коронавирусом, и 6,9% больных в тяжелом и критическом состоянии.

Ученые полагают, что это является следствием лучшей реакции иммунной системы в период заражения. Поражаются клетки носовой полости, но дальше организм не пропускает вирус в организм, особенно к легким. Однако это приводит к повреждению обонятельных нейронов и, как следствие, к аносмии. Гипотеза интересная, но все же требующая подтверждения".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Anne Prigent / Le Figaro)

Статистику заболеваемости коронавирусом и смертности в Украине смотрите здесь.

Иллюстративное фото Pixabay

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter