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Здоровье и медицина

Боль в колене или бедре: почему нельзя увлекаться обезболивающими лекарствами

11:34 3 октября 2020
болит колено

Травмы и болезни суставов не знают карантина. Если возникла боль в колене или бедре, не стоит глушить ее противовоспалительными и обезболивающими лекарствами.

— Бесконтрольный прием этих препаратов пользы не принесет, — объясняет ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой. — Надо начинать не с самостоятельного лечения, а с обращения к врачу. Правильный диагноз — это половина успеха. Мы проводим лечение, придерживаясь принципа «от простого к сложному», как, кстати, и в диагностике.

— С чего начинается лечение артроза?

— Пациента беспокоит боль, которую нужно снять как можно быстрее. Но боль — это результат воспаления. Поэтому кроме обезболивающих назначаем средства против воспаления, для снятия отеков. Если поражены сосуды, применяем сосудистую терапию. Однако боль, жжение, ограничение подвижности — это последствия заболевания. А причин много: повреждение хряща или мениска, либо связок, сухожилий. Воздействовать на них сложнее. Например, у хрящевой ткани низкий уровень обмена веществ, и она плохо восстанавливается, поэтому стараемся помочь, чтобы пациент не потерял ту ткань, что осталась.

— Как отодвинуть замену изношенного сустава эндопротезом?

— Лечение в каждом случае подбирается индивидуально: препараты, физиотерапия, лечебная физкультура. Эффективно введение в пораженный сустав факторов роста, взятых у пациента (плазмотерапия), или его стволовых клеток, выделенных из жировой ткани. Также хороший результат показывает введение в сустав вязких эластичных препаратов, которые смазывают хрящевые поверхности, предохраняя их от изнашивания.

Как проводится плазмотерапия? Кому показано введение стволовых клеток в сустав? В каких случаях применяется артроскопия?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 октября, с 10.00 до 11.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог кандидат медицинских наук Дмитрий Михайлович Яровой.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

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