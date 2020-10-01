28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

5 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой

17:09 4 октября 2020
доктор

— С чего начинается лечение артроза?

— Пациента беспокоит боль, которую нужно снять как можно быстрее, — объясняет ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой. —  Но боль — это результат воспаления. Поэтому кроме обезболивающих назначаем средства против воспаления, для снятия отеков. Если поражены сосуды, применяем сосудистую терапию. Однако боль, жжение, ограничение подвижности — это последствия заболевания. А причин много: повреждение хряща или мениска, либо связок, сухожилий. Воздействовать на них сложнее. Например, у хрящевой ткани низкий уровень обмена веществ, и она плохо восстанавливается, поэтому стараемся помочь, чтобы пациент не потерял ту ткань, что осталась.

— Как отодвинуть замену изношенного сустава эндопротезом?

— Лечение в каждом случае подбирается индивидуально: препараты, физиотерапия, лечебная физкультура. Эффективно введение в пораженный сустав факторов роста, взятых у пациента (плазмотерапия), или его стволовых клеток, выделенных из жировой ткани. Также хороший результат показывает введение в сустав вязких эластичных препаратов, которые смазывают хрящевые поверхности, предохраняя их от изнашивания.

Как проводится плазмотерапия? Кому показано введение стволовых клеток в сустав? В каких случаях применяется артроскопия?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 октября, с 10.00 до 11.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог кандидат медицинских наук Дмитрий Михайлович Яровой.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в пятницу, 16 октября

Ранее врач объяснил, почему чрезмерное потребление сахара может привести к болям в спине.

24

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Ваган Петросян

Удивившиеся имени сына Петросяна получили разгадку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер