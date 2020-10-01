5 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой

— С чего начинается лечение артроза?

— Пациента беспокоит боль, которую нужно снять как можно быстрее, — объясняет ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева кандидат медицинских наук Дмитрий Яровой. — Но боль — это результат воспаления. Поэтому кроме обезболивающих назначаем средства против воспаления, для снятия отеков. Если поражены сосуды, применяем сосудистую терапию. Однако боль, жжение, ограничение подвижности — это последствия заболевания. А причин много: повреждение хряща или мениска, либо связок, сухожилий. Воздействовать на них сложнее. Например, у хрящевой ткани низкий уровень обмена веществ, и она плохо восстанавливается, поэтому стараемся помочь, чтобы пациент не потерял ту ткань, что осталась.

— Как отодвинуть замену изношенного сустава эндопротезом?

— Лечение в каждом случае подбирается индивидуально: препараты, физиотерапия, лечебная физкультура. Эффективно введение в пораженный сустав факторов роста, взятых у пациента (плазмотерапия), или его стволовых клеток, выделенных из жировой ткани. Также хороший результат показывает введение в сустав вязких эластичных препаратов, которые смазывают хрящевые поверхности, предохраняя их от изнашивания.

Как проводится плазмотерапия? Кому показано введение стволовых клеток в сустав? В каких случаях применяется артроскопия? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 5 октября, с 10.00 до 11.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог кандидат медицинских наук Дмитрий Михайлович Яровой. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в пятницу, 16 октября

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