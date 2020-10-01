52-летний киевлянин Александр Олегович не раз пожалел, что по поводу аппендицита обратился в больницу слишком поздно. Операцию делали «по скорой», когда аппендикс стал уже гнойным, или флегмонозным, как говорят врачи. К счастью, он не разорвался. Но операция была сложной и длилась три часа.

— Меня спасли, за что я очень благодарен хирургам, — говорит Александр Олегович. — Однако на месте шва образовался твердый рубец. Тянущая боль не проходила. Врачи подозревали панкреатит, гастрит. Я сидел на диете, больше трех килограммов не поднимал, а состояние не менялось. Спрашивал у специалистов: «Что же мне дальше делать?» А они предлагали… понаблюдаться.

— Боль была постоянной?

— Нет, только во время поворотов или наклонов. И невозможно было разобраться, что ее вызывает. Казалось, что болит что-то внутри, возможно, желудок. Но и шов был плотным, образовался рубец, стягивающий мышцы, кожу. И вот однажды прихожу домой, а мама (ей 85-й год) протягивает газету «ФАКТЫ» со статьей о женщине, которую доктор Марусич с помощью иглоукалывания и комплекса других процедур вылечил от псориаза. Женщина страдала 46 лет! Мама говорит: «Обратись к этому врачу. Возможно, он и тебе поможет…» Я так и сделал.

— Что же порекомендовал доктор?

— Прежде всего он объяснил, что во время любой операции травмируются мышцы, нарушаются лимфоотток, кровообращение. Организм пытается восстановить все функции, но не всегда это сразу получается. Тогда ему надо помочь: повлиять на некоторые структуры с помощью иглоукалывания, массажа, электропроцедур.

— Когда вы почувствовали, что боль уходит?

— После второй процедуры шов стал намного мягче, уже не так тянул, боль уменьшилась. А на третьем сеансе уже ничего не болело. Рубец стал рассасываться. Атония кишечника (после операции у меня были с ним проблемы) тоже прошла. Кишечник заработал, как часы. Мне ведь делали массаж живота, и эта процедура, как мне кажется, оказалась очень эффективной. Я всегда вел здоровый образ жизни, был активным, подобрал для себя комплекс упражнений, правильно питался. Аппендицит выбил меня из колеи. Но теперь опять чувствую себя хорошо. Вернулась бодрость, появилось желание побольше ходить. Я стал меньше уставать. Так что врачам, работающим вместе с Александром Марусичем по его авторским методикам, я очень благодарен.

В чем суть этих методик и при каких заболеваниях их можно использовать, мы попросили рассказать самого доктора.

— У человека, который перенес операцию, всегда образуются рубцы и спайки в той области, где поработал хирург, — говорит руководитель клиники Александр Марусич. — Именно рубцы и спайки, внешне незаметные, мешают внутренним органам нормально работать. Из-за них нарушается микроциркуляция крови, дает сбой нервная проводимость. Людей, которые от этого страдают, очень много: все те, кто перенес любую полостную операцию, в том числе кесарево сечение или удаление опухоли.

«Благодаря иглоукалыванию в 95 процентах случаев удается получить ощутимый результат»

— Как только удастся избавиться от рубцов и спаек, уйдут многие проблемы, — продолжает Александр Анатольевич. — Чтобы убрать фиброзную ткань, назначаю комплекс процедур. Прежде всего — лимфодренажный массаж. Затем я ставлю иголочки в область рубца на определенную глубину, ввожу микродозы аминокислот.

Метод иглоукалывания доктор Марусич использует почти двадцать лет.

— Опыт показывает, что в 95 процентах случаев удается получить положительный результат: ткани регенерируются, работа органов восстанавливается, — говорит Александр Анатольевич.

— Каким образом происходит регенерация?

— Представьте, что вы укололи палец обычной иглой. Мозг сразу же получит сигнал: «Беда! Нужна помощь!» И отреагирует выбросом гормона адреналин. В месте повреждения будет усилена микроциркуляция крови. То есть организм предпринимает все необходимые меры для восстановления целостности тканей. Мы фактически делаем то же самое: раздражаем с помощью иглы проблемные участки (те, где есть рубцы или спайки), и благодаря этому усиливается микроциркуляция крови, уходит отечность. В результате фиброзная ткань рассасывается, заменяется нормальной и перестает мешать работе органов.

— У Александра Олеговича было именно так?

— Да. Операцию он перенес сложную и достаточно травматичную. Поэтому у него нарушилась работа всего желудочно-кишечного тракта. Возникли панкреатит (воспаление поджелудочной железы), холецистит (воспаление желчного пузыря), нарушился отток желчи, остановился кишечник. Сначала наш специалист готовит пациента к иглоукалыванию — делает лимфодренажный массаж. Массирует руки, ноги, затем спину, живот. После этого я выполняю иглоукалывание. Ставлю по 10—12 иголочек. Для усиления регенерации ввожу препарат, содержащий 21 аминокислоту. Это 5—10 микроинъекций. И в течение недели мы получили у пациента ощутимые результаты.

«Александр Олегович обратился к нам после операции с жалобами на плохое самочувствие и боль в области удаленного аппендикса, — говорит Александр Марусич. — Выполнив иглоукалывание и подключив лимфодренажный массаж, удалось избавить пациента от неприятных симптомов»

— Сколько сеансов для этого потребовалось?

— У нас существует определенная схема: назначаем три процедуры подряд, затем три — через день и три — через три дня. В общей сложности получается девять сеансов лечения. Каждый длится полтора часа и включает массаж, иглоукалывание, если необходимо — электрофорез, прогревание. Но только если нет противопоказаний. Например, при опухолевых процессах тепловые и электропроцедуры не выполняем.

— А при каких диагнозах противопоказано иглоукалывание?

— Таких фактически нет. К нам приходят за помощью пациенты даже с онкологическими заболеваниями, те, кому удалили опухоль, но боль у них не ушла. На днях я занимался пациенткой, у которой был рак молочной железы. Женщина перенесла мастэктомию, ее мучили сильные боли. Теперь их нет.

— Разве онкобольным пациентам можно активизировать какие-то процессы в организме?

— Конечно. Ведь на самом деле регенерация тканей — нормальный для организма процесс. Мы лишь помогаем его запустить.

«После кесарева сечения остаются рубцы и спайки, из-за которых возникают нарушения в работе многих органов»

— Вы упомянули о том, что после кесарева сечения у женщин образуются спайки и рубцы. Организм не может справиться с ними самостоятельно?

— Может, но не всегда. И если он все же не справился, у молодой женщины возникают гинекологические проблемы. В результате она годами ходит к гинекологу, а доктор ничего не может сделать. Недавно была пациентка, которую долго лечили от воспалительных заболеваний. А причиной боли был спаечный процесс, возникший после кесарева сечения. Женщине удалось помочь.

— Многие беременные просят сделать именно кесарево, опасаясь обычных родов. Мол, если что-то пойдет не так, может пострадать ребенок. Кроме того, не хотят терпеть боль при схватках. А разрез сейчас делается маленький, шов остается незаметный…

— Конечно, надо взвешивать все за и против. Кесарево сечение не делается просто по желанию женщины. Необходимо понимать, что это может стать миной замедленного действия — повлиять на следующую беременность, вызвать нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Многие молодые мамы жалуются на запоры. А ведь они чаще всего — следствие спаечного процесса. У женщины нарушается перистальтика. Если она по несколько дней, а то и неделю, не может опорожнить кишечник, то очень страдает. Хроническая интоксикация ведет к проблемам с печенью, почками. Настроение ухудшается. Появляются депрессия, нервозность. Всего этого можно избежать, если понять причину и повлиять на нее. А иглоукалывание позволяет с ней справиться.

— Как вы убираете внутренние рубцы?

— С помощью кончика иглы. Надо знать, сколько поставить иголочек, на какую глубину их ввести, в какую область (например, при гинекологических заболеваниях ввожу иглы на глубину 75 миллиметров). Действие иглы направлено на конкретный орган или участок фиброзной ткани. Радиус действия — около трех сантиметров. Усиливая обменные процессы в месте повреждения, мы избавляем организм от рубцов и спаек, и работа органов нормализуется. Человек чувствует себя здоровым и счастливым. А когда видишь, как меняется состояние и настроение людей, которые обращаются за помощью, понимаешь, что как врач делаешь важное дело.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как с помощью своей авторской методики — сочетания иглоукалывания, массажа и лекарственных средств — доктор Александр Марусич реабилитировал бойцов, получивших тяжелые ранения на Донбассе.

Фото предоставлено Александром МАРУСИЧЕМ



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