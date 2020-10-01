Электронные сигареты и вейпы вредны не меньше обычных сигарет

Во всем мире завоевывают популярность электронные сигареты и вейпы. Многие люди считают их более безопасными и менее вредными, чем традиционные табачные изделия. Так ли это? Как показали исследования ученых из Университета Дьюка и Йельского университета (США), химические вещества, которые используются в вейпах и электронных сигаретах, в человеческих легких образуют совершенно новые комбинации. В итоге возникает смесь, токсично воздействующая на клетки легких, кровеносных сосудов и сердца.

Как сообщает издание The Daily Mail, в ходе эксперимента ученые изучали, как влияют на клетки легких человека химические вещества, используемые в смесях для электронных сигарет: ароматизаторы ванилин, этил-ванилин, бензальдегид, коричный альдегид, а также растворители — пропиленгликоль и растительный глицерин. Смешиваясь внутри самого вейпа, эти вещества образуют нестабильные соединения, которые раздражают рецепторы нервных окончаний, связанных с сердцем и кровеносными сосудами. Из-за этого повышается риск возникновения аритмии и гипертонии. Эти вещества также способны уничтожать клетки легких. Во время курения усиливается секреция слизи в носовой полости и дыхательных путях, что провоцирует кашель и одышку.

Негативный эффект проявляется даже при вдыхании испарений вейпа в небольших количествах. Ученые считают, что более 40 процентов ароматизаторов превращаются в новые химические вещества, токсичность которых еще не изучена.

А специалисты Университетского медицинского центра в Майнце (Германия) доказали вред электронных сигарет для сосудов головного мозга и сердца. В результате курения снижается эластичность сосудов, что приводит к повышению артериального давления.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в мире растет количество смертей из-за электронных сигарет.



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