Ученые назвали место повышенного риска заражения коронавирусом — Der Standard

По состоянию на утро 2 октября в мире выявлено 34 миллиона 484 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. COVID-19 забрал жизни 1 миллиона 27 тысяч 654 человек. Активными остаются 7 миллионов 782 тысячи случаев. Коронавирусу все равно, с кем иметь дело — с безработным или президентом США Дональдом Трампом. Да, хозяин Овального кабинета в Белом доме 2 октября сообщил, что тоже вместе с женой заразился коронавирусом. При этом Трамп, который на протяжении всей пандемии демонстративно пренебрегал мерами предосторожности, рекомендованными его же собственной администрацией, был вынужден признать, что COVID-19 очень опасная и коварная болезнь. Сегодня часто приходится слышать в признаниях инфицированных недоумевающий вопрос: «Как я мог заразиться? Я же вроде надевал маску, когда заходил в магазин или садился в маршрутку!» На самом деле, большинство из нас, к сожалению, носят маски неправильно, спешат снять их, как только выходят из супермаркета или общественного транспорта. Очевидно, что люди используют маски не потому, что верят в их защитные свойства, а потому, что «власти велели», потому что «могут не пустить» или оштрафовать. Вы видели в маске кого-нибудь в лифте? Вряд ли. А вот голландские ученые утверждают, что лифты являются местом повышенного риска заражения коронавирусом. Небольшую статью об этом опубликовала австрийская газета Der Standard. «ФАКТЫ» предлагают ее полный перевод.

«Подъем по лестнице в целом более полезен для здоровья и прежде всего для вашей физической формы, чем использование лифта. Но во времена пандемии коронавируса у лифта выявился еще один существенный недостаток, непосредственно влияющий на здоровье человека. Согласно голландскому исследованию, кабины лифтов являются местом повышенного риска заражения. Исследователи из Амстердамского университета выяснили, что вовсе не обязательно ехать в лифте с инфицированным человеком, чтобы заразиться самому.

Громко разговаривая или кашляя, зараженные люди за короткое время могут выделять в воздух миллиарды коронавирусов — как в форме более крупных частиц жидкости, так и в форме аэрозолей, то есть микроскопических, парящих в воздухе частиц жидкости, которые не так быстро оседают на пол и дольше держатся в воздухе. Сеc ван Рейн и его коллеги изучили, как долго аэрозоли сохраняются в обычной кабине лифта. Во время тестов, в условиях, близким к реальности, частицы жидкости выделялись распыляющим устройством, а двери лифта были открыты до 20% всего времени.

При проверке с помощью лазерного излучения исследователи выявили в ходе теста, что требуется около четверти часа для того, чтобы количество аэрозолей сократилось в 100 раз. Таким образом, в средней по размеру кабине лифта после того, как за несколько минут до этого там разговаривал или кашлял зараженный человек, организм людей через воздух может получить от десяти до нескольких тысяч коронавирусов в минуту. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Indoor Air, потенциально заразные частицы жидкости сохраняются в воздухе кабины лифта до 30 минут.

Даже если неизвестно, какое минимальное количество коронавируса вызывает заражение, исследователи советуют надевать при использовании лифта маску, причем обязательно так, чтобы она закрывала и рот, и нос, и не разговаривать в кабине. Также, по их мнению, компаниям, занимающимся эксплуатацией лифтов, следует запрограммировать их так, чтобы в то время, когда они не используются, двери кабины оставались открытыми. Эта простая мера сократит время сохранения заразных аэрозолей в воздухе лифта до 2−4 минут".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Der Standard)

Иллюстративное фото Pixabay

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