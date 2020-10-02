«Дарница» завершила ряд исследований генерических препаратов в лабораториях ЕС

Фармацевтическая компания «Дарница» завершила 8 исследований биоэквивалентности препаратов для лечения заболеваний сердца и центральной нервной системы, большая часть которых проводилась в течение 2018−2020 гг. в лабораториях Европы. Подобные исследования компания проводит для доказательства терапевтической эквивалентности и безопасности генерических лекарственных средств, сообщает пресс-служба компании.

В «Дарнице» напомнили, что генерическое лекарственное средство, кроме соответствия по действующему веществу, должно быть биоэквивалентным оригинальному препарату. Соблюдение этого условия означает, что генерик идентичен оригиналу по терапевтическому эффекту, безопасности и переносимости.

В компании подчеркивают, что клиническую часть исследования «Дарница», как правило, проводит в Украине, после чего передает биологические материалы в европейские лаборатории для завершающих анализов. В частности, фармкомпания давно сотрудничает с одним из лучших медицинских и биоаналитических центров Европы QUINTA-ANALYTICA s.r.o. (Чешская Республика).

«Мы ответственны перед пациентами, и, чтобы быть уверенными в эффективности и безопасности наших препаратов, проводим биоаналитическую часть исследований в лабораториях ЕС. При выборе партнеров — клинических баз и сертифицированных биоаналитических лабораторий мы, прежде всего, обращаем внимание, могут ли они обеспечить проведение исследований на должном уровне качества в соответствии с международными требованиями», — отметил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.



Фармацевтическая компания «Дарница» — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств, которая ведет свою историю с 1930 года. В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализацию процессов. Компания фокусируется на лечении наиболее распространенных заболеваний в области кардиологии, неврологии и боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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