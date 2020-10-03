Люди лечатся от коронавируса дома по интернету, мы просто за голову беремся, — главврач киевской больницы

Украину только сейчас накрывает волна коронавируса, которая была в некоторых странах Европы еще весной, в частности, в Италии. Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказала главный врач Киевской городской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан.

Медик отметила, что сейчас в лечебные учреждения поступают более тяжелые больные, чем это было в июле. Около 80 процентов пациентов, поступивших в августе, были уже с дыхательной недостаточностью.

Мостепан считает, что многие украинцы безответственно относятся к своему здоровью и лечатся дома самостоятельно, консультируются где-то, ищут рецепты через интернет. А затем в больницу их привозят с осложнениями.



«Они лечатся по интернету. С теми препаратами, которыми они лечатся дома, мы просто за голову беремся. Все осложняется бесконтрольным приемом различных препаратов. Поэтому есть не только вопрос с коронавирусом, но еще и с осложнениями, которые они себе получили лечением дома», — уточнила доктор.

Мостепан возмущена тем, что многие украинцы продолжают игнорировать меры безопасности — находятся в общественных местах без масок, не соблюдают дистанцию. Сейчас волна заболевания нарастает, а несоблюдение противоэпидемиологических требований может сделать ее «реактивной».

Она еще раз напомнила, что необходимыми мерами являются маска, дистанция, обработка рук.

«Маску необходимо менять. Если носить ее в помещениях, в торговых центрах, затем использовать на следующий день, то она наоборот может стать средством инфицирования», — разъяснила медик.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в октябре — ноябре текущего года в Европе будет наблюдаться увеличение числа летальных случаев от коронавируса.



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