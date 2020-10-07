Милана — практически здоровый ребенок. Ей уже десять месяцев, и она ест все, что положено деткам ее возраста — суп, каши, мясо, йогурты. Пища нормально усваивается, девочка хорошо набирает вес, растет, умеет сидеть, ползает, ходит за ручку. А ведь шансов на то, чтобы вообще появиться на свет, у нее было немного.

— На 12-й неделе беременности врач УЗИ сообщил нам, что у ребенка сложная патология кишечника — гастрошизис, — вспоминает мама девочки Евгения. — Все специалисты, с которыми мы консультировались в Мариуполе, говорили, что этот порок развития несовместим с жизнью, и рекомендовали сделать аборт.

— Но вы не согласились…

— Я стала искать информацию в Интернете. Выяснилось, что в Киеве успешно проводят операции при такой патологии. С этого момента я была уверена, что нам помогут и все будет хорошо. На 22-й неделе беременности отправилась на консультацию в столицу, в Институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Врачи объяснили, что это за патология, успокоили, рассказали, что и как будут делать ребенку — и мы с мужем вернулись домой.

— Вам должны были сделать кесарево сечение?

— Да. И не в Мариуполе, а в Киеве. Потому что детей с такой патологией надо оперировать сразу после рождения. Кесарево сечение мне проводили, сделав спинномозговой (эпидуральный) наркоз. И пока я приходила в себя, дочку уже увезли в другую операционную, где детские хирурги выполнили ей реконструктивную операцию на кишечнике. Это был первый этап. Затем было сделано еще две операции.

— Все это время вы находились в клинике?

— Да. Нас выписали, когда Милане было полтора месяца. После этого мы уехали домой, а на консультацию в Киев приезжали лишь один раз. По поводу любых проблем, связанных с пищеварением, я всегда могу позвонить врачам, оперировавшим дочку. Мы счастливы, что у нас растет здоровый ребенок и что на уговоры врачей сделать аборт не поддались.

Милана чувствует себя в безопасности на руках у папы. Он увидел дочку в первые минуты после рождения. Фото из семейного альбома

— У девочки была сложная патология — гастрошизис (часть органов развивалась вне брюшной полости) и синдром короткой кишки — петли кишечника срослись, образовав конгломерат, в котором невозможно было сразу разобраться, — говорит руководитель Центра неонатальной хирургии пороков развития и их реабилитации государственного учреждения «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Е. М. Лукьяновой» НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алексей Слепов. — Без операции такие дети могут погибнуть в первые-вторые сутки после рождения. Но мы разработали поэтапный план спасения ребенка. Во время первой операции поместили кишечник в брюшную полость. А когда стало ясно, какую его часть придется удалить, а какую восстановить, использовали STEP-технологию. С ее помощью впервые в Украине нам удалось «воссоздать» часть кишечника — 40 сантиметров. Мы сузили и удлинили определенный участок, заставив его правильно работать. Это действительно уникальная операция, благодаря которой ребенок будет нормально расти и развиваться.

«Чтобы в будущем ребенка не надо было кормить внутривенно, мы стараемся сохранить каждый сантиметр кишечника»

Милана — очаровательная малышка, веселая, подвижная. Ей десять месяцев. И она не догадывается о том, как, еще до ее появления на свет, переживали родители, слушая советы доброжелательных врачей прервать беременность. А ведь подобных случаев в Украине немало.

— Я прошу мам спасенных нами малышей: «Покажите ребенка в женской консультации гинекологам, которые настоятельно советовали вам сделать аборт. Может быть, тогда они будут более взвешенно подходить к своим рекомендациям!» — говорит профессор Алексей Слепов. — На днях на очередной осмотр из Запорожской области мама привезла дочку, которую мы оперировали по поводу гастрошизиса три года назад. Абсолютно здоровый ребенок! И такая симпатичная умненькая девочка… А мама вспоминает, что гинеколог трижды рекомендовал ей сделать аборт. Могу сказать ответственно: ни гастрошизис, ни кишечная непроходимость, выявленные внутриутробно, сегодня не являются основанием для прерывания беременности.

«Многие врожденные пороки развития сегодня можно скорректировать, и ребенок после операции будет практически здоров, — говорит профессор Алексей Слепов. — Обычно я прошу мам таких детей побывать у врача, который рекомендовал аборт, и показать ему своих сына или дочку». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Эта патология видна у плода на УЗИ?

— Обычно да. И такая находка становится шоком для врача и будущей мамы. Первое, что должен порекомендовать доктор родителям — обратиться к нам в центр и послушать мнение специалистов. Но так бывает далеко не всегда. Часто мамы сами начинают искать информацию о том, что такое гастрошизис и к кому нужно обращаться с этой проблемой. Наш институт — единственное в Украине медицинское учреждение, в котором занимаются как родоразрешением, так и хирургической помощью новорожденным. Поэтому, если наши специалисты подтвердили, что у плода действительно есть определенная патология, но ребенок операбельный, мы рекомендуем женщинам рожать у нас.

— Существует фраза: «Мама — лучший кувез»…

— Это так. Перевозить из другого города ребенка, у которого кишечник или другие органы развивались вне брюшной полости, значит подвергать его смертельному риску. Многих детей оперировать приходится буквально в первые минуты после рождения. Детские хирурги обычно находятся в акушерской операционной и сразу забирают малыша в нашу операционную. Так было и с Миланой.

— Девочке понадобилось три операции?

— Во время первой мы поместили кишечник в брюшную полость. А в ходе второй и третьей, когда стало понятно, какой участок кишечника жизнеспособный, занялись его удлинением.

— Какова длина кишечника у здорового ребенка?

— Самым важным для жизни и нормального питания отделом кишечника является тонкая кишка. Ее длина у новорожденного ребенка составляет два — два с половиной метра. Через слизистую всасываются все необходимые организму вещества. Если площадь слизистой недостаточная, малышу приходится дополнительно вводить эти вещества внутривенно. А это полностью меняет качество жизни ребенка. Вот почему мы боремся за сохранение каждого сантиметра кишечника.

«Новые операции позволяют спасать детей при кишечной непроходимости»

— При какой длине тонкой кишки ребенок сможет питаться нормально?

— Все очень индивидуально. И все же считается, что длина должна быть не меньше метра. У Миланы здоровый участок составлял 60 сантиметров. Еще двадцать сантиметров — расширенный, который заканчивался слепо: вход в кишку есть, а выхода — нет. Это похоже на надувной шарик. Вот из этих двадцати сантиметров, благодаря новой хирургической методике (STEP-операции), удалось сделать сорок сантиметров. Вместе с детским хирургом кандидатом медицинских наук Михаилом Юрьевичем Мигуром и Алексеем Петровичем Пономаренко мы в два раза удлинили участок кишечника, который, в соответствии со старыми хирургическими подходами, пришлось бы удалить. Сделали этот участок оптимальным по диаметру и способным нормально сокращаться, продвигая пищевой комок. Теперь длина кишечника у ребенка больше метра. Мы выписали девочку в нормальном состоянии, ей не нужно было внутривенное питание, она получала пищу через ротик. И сейчас, спустя восемь месяцев, у нас нет оснований для беспокойства. Кишечник у Миланы развивается нормально.

«Милана хорошо набирает вес, растет и может без особых ограничений есть всю пищу согласно возрасту, — говорит мама девочки Евгения. — Мы рады, что не поддались на уговоры местных врачей, советовавших прервать беременность». Фото из семейного альбома

Проведенная в Украине впервые операция позволит спасать еще больше детей, и не только с врожденной патологией. В первые годы жизни у малышей иногда возникает кишечная непроходимость. Это тоже угрожающее жизни состояние. Если срочно не оказать помощь, ребенок может погибнуть или стать инвалидом, у него появится синдром короткой кишки. Важно этого избежать.

— Для проведения STEP-операций у нас есть высокотехнологическое оборудование и расходные материалы (специальные степлеры), — продолжает Алексей Слепов. — В связи с востребованностью технологии Национальная академия наук Украины выделила нашему центру грант в размере 800 тысяч гривен, что позволяет вести научную работу и покупать расходные материалы для хирургии. Ведь мы даем шанс деткам не только появиться на свет, но и расти здоровыми.

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