Витамин С улучшает состояние мышечной ткани и защищает клетки от старения

Известно, что с возрастом мышечная масса сокращается, а это значительно снижает качество жизни и грозит развитием целого ряда заболеваний. После 50 лет человек ежегодно теряет до одного процента мышц. Некоторые специалисты полагают, что саркопения (так называется уменьшение мышечной массы) приобрела в мире масштабы эпидемии: считается, что от этого страдают более 50 миллионов человек. Ученые работают над решением проблемы.

Так, по сообщению Medical Express, сотрудники Университета Восточной Англии установили, что витамин C помогает улучшить состояние мышечной ткани в пожилом возрасте. Они проанализировали данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет. Было доказано: пожилые люди, которые употребляют много витамина С, как правило, с цитрусовыми, ягодами и овощами, имеют большую массу мышечной ткани. Ученые объясняют это тем, что витамин С защищает клетки и ткани организма от вредных свободных радикалов, способных разрушать мышцы и ускорять процессы старения.

Вместе с тем установлено, что физические упражнения снижают риск смерти, даже если человек начал тренироваться после 40 лет.

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