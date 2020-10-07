12 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Богдан Биль

— Если поднялась температура, заложило нос, начало першить горло, чтобы не пропустить коронавирус, нужно сделать анализ флоры из носоглотки методом ПЦР, — говорит заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 кандидат медицинских наук Богдан Биль. — Его назначит семейный врач. Самого пациента должна насторожить пропажа обоняния, снижение вкусовых ощущений.

— Как справиться с насморком?

— Многие считают насморк несерьезной проблемой: мол, лечи — не лечи, а пройдет сам. Но если ринит игнорировать или лечить неправильно, он может привести к гаймориту, отиту и другим осложнениям. Воздух, проходя через нос, освобождается от частиц пыли и микробов, согревается, увлажняется. Тем самым предупреждает воспаление горла и уха, дыхательных путей.

Дышать носом помогут сосудосуживающие капли. Но их нельзя закапывать более пяти (максимум — семи) дней. Если капли применять длительно и часто, то можно спровоцировать патологические изменения в слизистой, вызвать сосудистые нарушения, вплоть до повышения артериального давления. Пациентам, страдающим гипертонической болезнью, мы часто рекомендуем «детские» дозы сосудосуживающих капель.

— Полезны ли промывания носа?

— Только при вирусной инфекции, чтобы очистить слизистую. Сегодня есть много спреев, которые под давлением хорошо промывают полость носа. Их уместно применять, когда есть воспаление. Но если пересыхает слизистая, промывание может усилить ее сухость и даже вызвать отечность. Чтобы увлажнить полость носа, размягчить корки, можно использовать масляный раствор витаминов А и Е.

Что делать, если нос постоянно заложен? Как лечится гайморит? Чем опасна недолеченная ангина? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 12 октября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог кандидат медицинских наук Богдан Назарович Биль. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 22 октября

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что уже на 2−3 день после начала вирусного заболевания может развиться гайморит, и рассказывали, как надо лечить это заболевание.





57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter