Ограничив употребление соли, можно уберечься от гипертензии, инфаркта и инсульта

Почему возникают отеки и скачет давление?

Пожалуй, не существует рецептов приготовления пищи, в которых отсутствует соль. Но в одних семьях привыкли еду пересаливать, а в других, наоборот, недосаливать. Как поступать правильно? Ответ на этот вопрос дает Всемирная организация здравоохранения. Недавно Европейское бюро ВОЗ опубликовало на своем сайте рекомендации, в которых речь идет о необходимости на 30 процентов сократить потребление натриевой соли. И даже поставлена конкретная задача: сделать это до 2025 года. Врачи считают, что это важно.

Дело в том, что из-за излишнего количества натриевой соли организм удерживает жидкость, а это ведет к возникновению отеков и повышению артериального давления. Гипертензия, как известно, может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Грозные осложнения, вызванные гипертоническим кризом, — это инфаркт и инсульт, которые часто становятся причиной инвалидности и даже смерти.

Экономическая выгода

Если учесть, что во многих странах со страховой медициной показатели здоровья поддаются оценке с экономической точки зрения, то становится ясно: уменьшение солености продуктов… выгодно для государства. Выгодно недосаливание пищи и для каждой конкретной семьи. Гораздо реже будут возникать критические состояния, когда необходим вызов скорой помощи, не так часто потребуется госпитализация в стационар. По свидетельству ВОЗ, каждый доллар США, потраченный на мероприятия по сокращению потребления натриевой соли, позволяет сэкономить около 19 долларов США за счет снижения уровней инвалидности и преждевременной смертности.

Калиевая соль полезнее натриевой

Во многих странах сокращение потребления соли стало национальной стратегией. Чтобы люди понимали, для чего это делается, в прессе и на телевидении специалисты объясняют, чем опасна натриевая соль, почему ее стоит заменять калиевой или магниевой. Органы эпиднадзора проверяют маркировку продуктов питания, выясняя, указывает ли производитель, какие микроэлементы содержатся в пачке соли. Но полученные данные показывают, что потребление натриевой соли все еще значительно превышает рекомендованные ВОЗ нормы. А это отрицательно сказывается на состоянии здоровья людей.

Клинические исследования подтверждают, что замещение натриевой соли калиевой эффективно нормализует артериальное давление, как систолическое, так и диастолическое. В 2017 году британский Научно-консультативный комитет по вопросам питания и Комитет по токсичности химических веществ в пищевых продуктах пришли к выводу, что использование соли с калием помогает снизить содержание натрия в пищевых продуктах, не меняя их вкус.

В своих рекомендациях ВОЗ указывает на необходимость популяризации соли с низким содержанием натрия. А также советует государствам пропагандировать здоровое питание и рекомендовать этот подход ресторанам и супермаркетам. В пищевой промышленности могут использоваться заменители соли в таких продуктах, как хлеб, мясо, сыр, супы, закуски.

В странах, где большая часть потребляемой соли добавляется во время приготовления пищи или входит в соленые соусы, полезные заменители соли могут стать легко доступными. Так называемый соленый калий полезен для работы сердца, повышает работоспособность, сохраняет здоровье.

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