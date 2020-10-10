Из желудка 3-летней львовянки излекли батарейку без хирургического вмешательства

В пятницу, 9 октября, медики Львовской областной клинической больницы провели уникальную операцию — достали из желудка трехлетней жительницы Червонограда проглоченную батарейку. Напомним, львовские медики уже собрали целую коллекцию предметов, проглоченных детьми.

— Девочка проглотила батарейку, но не призналась своей маме в этом, лишь сказала, что «что-то глотнула», — рассказывают врачи на страничке больницы в Facebook. - Но ее мама хорошо знала, что маленьким озорникам не всегда можно доверять. Она обследовала комнату и обнаружила, что в настольных весах не хватает одной батарейки. Не нужно было быть Шерлок Холмсом, чтобы понять, куда она делась. Женщина с ребенком успела вовремя к нам приехать…

Удаляла посторонний предмет из желудка ребенка целая команда врачей: эндоскопист Марта Лучак, хирурги Андрей Голдрич, Роман Ковальский, Игорь Гримак и Олег Ленив, а так же операционная сестра Светлана Васильченко.

Была проведена виртуозная работа, в ходе которой медики обошлись без открытой операции — с помощью эндоскопа достали постороннее тело. Пришлось, правда, сделать несколько попыток его вытащить, так как предмет был скользкий.

— Девочку мы прооперировали эндоскопично под общим наркозом. Батарейку успели достать до того, как она повредила маленький желудок, — уточнила врач Марта Лучак.

В настоящий момент девочка чувствует себя отлично, но еще некоторое время останется под наблюдением медиков.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Светлана Онысько рассказала, что надо делать, если малыш проглотил магнитик, лекарство или стиральный порошок.

Фото со страницы Львовской областной клинической больницы в Facebook



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