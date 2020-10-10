Из желудка 3-летней львовянки излекли батарейку без хирургического вмешательства
В пятницу, 9 октября, медики Львовской областной клинической больницы провели уникальную операцию — достали из желудка трехлетней жительницы Червонограда проглоченную батарейку. Напомним, львовские медики уже собрали целую коллекцию предметов, проглоченных детьми.
— Девочка проглотила батарейку, но не призналась своей маме в этом, лишь сказала, что «что-то глотнула», — рассказывают врачи на страничке больницы в Facebook. - Но ее мама хорошо знала, что маленьким озорникам не всегда можно доверять. Она обследовала комнату и обнаружила, что в настольных весах не хватает одной батарейки. Не нужно было быть Шерлок Холмсом, чтобы понять, куда она делась. Женщина с ребенком успела вовремя к нам приехать…
Удаляла посторонний предмет из желудка ребенка целая команда врачей: эндоскопист Марта Лучак, хирурги Андрей Голдрич, Роман Ковальский, Игорь Гримак и Олег Ленив, а так же операционная сестра Светлана Васильченко.
Была проведена виртуозная работа, в ходе которой медики обошлись без открытой операции — с помощью эндоскопа достали постороннее тело. Пришлось, правда, сделать несколько попыток его вытащить, так как предмет был скользкий.
— Девочку мы прооперировали эндоскопично под общим наркозом. Батарейку успели достать до того, как она повредила маленький желудок, — уточнила врач Марта Лучак.
В настоящий момент девочка чувствует себя отлично, но еще некоторое время останется под наблюдением медиков.
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Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» педиатр Светлана Онысько рассказала, что надо делать, если малыш проглотил магнитик, лекарство или стиральный порошок.
Фото со страницы Львовской областной клинической больницы в Facebook
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