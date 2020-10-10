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Здоровье и медицина

"Конец ПЦР-диагностики?": в Украине закончились специальные палочки для тестов

19:10 10 октября 2020
Забор биоматериала

На фоне увеличения количества тестирований на коронавирус в Украине появилась новая проблема — возник дефицит специальных палочек для забора материала из носоглотки для ПЦР-теста. Об этом в Facebook сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Он разъяснил, что для ПЦР-теста подходят только специальные палочки: наконечник из патентованного материала, который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории. Обычная вата для этих целей не подходит.

Инструмент для забора биоматериалов пациента

«Купить палочки (китайские, близкие к оригиналу) можно за 1 доллар, а это 1/5 стоимости теста», — констатировал медик, отметив, что именно качество материала палочки является гарантией того, что лаборатория обнаружит вирус.

Он также отметил, что проблема коснулась не только Украины — еще весной президент США Дональд Трамп заявлял, что именно количество палочек лимитирует тестирование в США.

Напомним, с 9 октября правительство Украины санкционировало бесплатное ПЦР-тестирование граждан в частных клиниках. Для этого потенциально инфицированный должен иметь направление от семейного врача.

Фото svoboda.org/

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