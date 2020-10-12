Что за чудесный коктейль принимал Трамп от коронавируса и когда людям ждать вакцину

Пандемия COVID-19 продолжается, и все больше людей в мире понимают, что коронавирус — это не выдумка, что он сам по себе никуда не денется, что нам вздохнуть с облегчением мы сможем только после появления эффективных вакцин и лекарств от этой смертельно опасной болезни. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 38 миллионов человек. Скончались почти 1,1 миллиона больных. Выздоровели почти 28,5 миллиона пациентов. Уровень смертности устойчиво держится на отметке 4%. Но все это официальная статистика. Реальные цифры, утверждают многие специалисты, гораздо выше. Насколько ученые продвинулись вперед в вопросе создания вакцины против COVID-19? Когда начнется массовая вакцинация? Есть ли действительно препараты, помогающие лечить тех, кто тяжело переносит заражение коронавирусом?

Президент США Дональд Трамп вернулся к работе, переболев COVID-19. Болезнь протекала тяжело, ему потребовался дополнительный кислород. Была высокая температура. Но американские врачи поставили на ноги главу государства в считаные часы. Трамп утверждает, что ему помог «чудесный коктейль», созданный компанией Regeneron Pharmaceuticals. Экспериментальный препарат REGN-COV2 был получен с использованием клеток, извлеченных из ткани эмбрионов после аборта. По иронии судьбы администрация Трампа пытается запретить любые исследования с использованием таких клеток.

Теперь 45-й президент США на весь мир заявляет, что препарат «сработал просто невероятно». «Лечение найдено!» — добавил Трамп. Он обещает, что REGN-COV2 получит разрешение на массовое использование в кратчайшие сроки и что простые американцы смогут получать его бесплатно. Акции Regeneron тут же взлетели. Представители компании стараются проявлять осторожность. Они предупреждают, что лекарство еще не прошло третью фазу испытаний.

Что известно о REGN-COV2? В Regeneron уточнили, что молекулы, необходимые для коктейля, производятся в клетках яичника хомяка, так называемых клетках СНО. Антитела были получены из плазмы пациентов, которые излечились от COVID-19. Их эффективность проверялась с помощью стандартизированной группы клеток под названием HEK 293T. Эти клетки были извлечены из почечной ткани эмбрионов, полученных в результате абортов в Нидерландах еще в 1970-х годах.

Эти клетки продолжают деление в лабораторных условиях. Для создания различных препаратов специалисты также вносят в клетки 293 Т генетические изменения и дополнения. По словам представителей Regeneron, многие лаборатории в США и других странах мира используют клетки 293T для производства вирусных «псевдочастиц», которые представляют собой вирусоподобные структуры, содержащие белок коронавируса. Таким образом проверяется, насколько эффективно различные антитела способны нейтрализовать вирус. Два вида антител, которые использовались для коктейля, прописанного Трампу, тоже прошли тестирование с помощью клеток 293T.

Тем не менее представительница Regeneron Александра Боуи утверждает, что готовый препарат не содержит эмбриональные клетки. «Вы можете формулировать это каким угодно образом, но наборы клеток 293 Т, которыми мы располагаем сегодня, не могут считаться частями эмбриональных тканей», — заявила она. Таким образом, администрация Трампа избавлена от необходимости пересматривать свое отношение к исследованиям подобного рода.

Американский миллиардер Билл Гейтс, который еще в начале пандемии объяснял значение сыворотки, созданной на основе плазмы выздоровевших пациентов, в интервью телеканалу NBC назвал REGN-COV2 «наиболее перспективным препаратом». Вместе с тем бизнесмен, чей фонд активно финансирует исследования, направленные на борьбу с COVID-19, призвал не называть данную терапию панацеей. «Нельзя говорить, что способ лечения найден. Это неподходящая формулировка в данном случае, потому что такая терапия не поможет каждому больному», — подчеркнул Гейтс. «Наш фонд работает с рядом компаний, которые исследуют антитела. Regeneron и Eli Lilly входят в их число. Они наиболее близки к созданию препарата, который способен сократить смертность. Мы зарезервировали производственные мощности для его выпуска», — сказал Гейтс.

Миллиардер, как и прежде, настаивает на том, что только вакцинация способна победить пандемию. Он полагает, что США и ряд других развитых стран смогут вернуться к нормальной жизни к концу 2021 года. С Гейтсом в этом согласны ведущие вирусологи Германии.

В этой стране с 1972 года работает постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при берлинском государственном Институте имени Роберта Коха (RKI). Ее задача — давать независимую экспертную оценку поступающим на рынок зарегистрированным вакцинам и высказывать рекомендации по их использованию.

«Большинство разрабатываемых в данный момент вакцин против коронавируса предполагает две прививки. Поэтому для того, чтобы привить всех жителей Германии, потребуются свыше 160 миллионов доз», — заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine член Stiko, профессор медицины Майнцского университета Фред Цепп.

Издание напомнило, что, по мнению многих экспертов, Германия может сразу же рассчитывать на 5 миллионов доз. Простая арифметика говорит, что на первом этапе защиту от коронавируса получат в стране всего лишь 2,5 миллиона человек.

Предположим, пишет далее газета, что Германия получит еще 18 миллионов доз. Именно столько правительство закупило в 2020 году для обычной осенней вакцинации от гриппа. То есть это число не взято с потолка. Но и такого количества даже близко не хватит для того, чтобы обеспечить хотя бы три группы риска: тех, кому за 60 (их в ФРГ 18 миллионов), тех, у кого имеются хронические болезни (почти 22 миллиона), и медицинский персонал (только штаты больниц насчитывают сотни тысяч работников).

«Я считаю, что бороться с пандемией нам предстоит еще и в следующем году», — заявил в телепрограмме ZDF Morgenmagazin известный в Германии политик Карл Лаутербах. Он является эпидемиологом по профессии, а сейчас — депутат Бундестага. Лаутербах уверен, что в Северной Америке и в Европейском союзе прививать группы риска начнут не раньше весны — в марте-апреле, а широкие слои населения — только осенью 2021 года.

Специалист по детской и юношеской медицине Мартин Терхардт полагает, что процесс добровольной массовой вакцинации против коронавируса в Германии, население которой составляет 83 миллиона человек, может занять порядка восьми месяцев. Поэтому к нормальной жизни страна вернется не раньше, чем через года полтора, а то и два.

Frankfurter Allgemeine делает вывод — производители вакцин окажутся чисто технически не в состоянии в сжатые сроки удовлетворить гигантский глобальный спрос. Им просто не хватит производственных мощностей. Следовательно, дефицит вакцин неизбежен. И тогда возникает серьезная этическая проблема — кому делать прививки в первую очередь?

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает, что ответить на этот непростой вопрос должна комиссия Stiko совместно с немецким Советом по этике (Deutscher Ethikrat) и Национальной академией наук Leopoldina. Судя по всему, правительство не очень хочет брать на себя ответственность.

Газета Frankfurter Allgemeine побеседовала с председателем комиссии по вакцинации директором Института вирусологии клиники Ульмского университета Томасом Мертенсом. Он привел такой пример. Если на протяжении пяти месяцев ежедневно делать прививки 100 тысячам человек, что является весьма амбициозной задачей, то в стране появятся 15 миллионов вакцинированных. Но это будет означать, что почти за полгода защиту от вируса получит лишь пятая часть населения страны — 20%. А для того, чтобы в Германии возник коллективный иммунитет, способный действенно остановить распространение вируса, привиться должны как минимум 60% населения.

Мертенс в связи с этим считает этическую проблему наиболее острой. Кого первым делом прививать, если выяснится, что данная вакцина вызывает наиболее сильный иммунный ответ у молодых людей? Отдать ее все же пожилым, у которых обычно не такой широкий круг общения? Или сосредоточиться на молодежи? Ведь это может существенно замедлить распространение вируса, но в то же время оставит без защиты наиболее уязвимое старшее поколение.

На сегодняшний день известно точно только то, что прививать детей и подростков в Германии пока не будут. Комиссия Stiko просто не разрешит этого делать, поскольку готовые к получению лицензии вакцины тестируются исключительно на совершеннолетних.

Еще один вопрос — массовая вакцинация будет сугубо добровольной или принудительной? Летом о готовности сделать себе прививку заявляли 55% жителей Германии. С приходом осени и резким ростом числа новых случаев заражения этот показатель увеличился.

Йенс Шпан подчеркнул, что правительство не собирается принуждать к вакцинации. Власти надеются, что люди сами понимают важность этой меры. Поэтому кабинет министров готовится к организации крупных центров, где будут делаться прививки. Задействовать хотят спортзалы и выставочные центры.

Официальную статистику заболеваемости и смертности в Украине смотрите здесь.

618

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter