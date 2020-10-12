В Германии вынесли вердикт дезинфекции поверхностей как способу борьбы с коронавирусом

В воскресенье, 11 октября, глава Федеральной врачебной палаты Германии (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард в интервью изданиям группы Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR)заявил, что дезинфекция поверхностей в борьбе с пандемией COVID-19 бесполезна. Такая мера соответствует устаревшим представлениям о распространении нового коронавируса.

Райнхард утверждает, что данный вирус передается «исключительно воздушным путем, а не при непосредственном контакте, то есть не через загрязненные поверхности». «В этой связи дезинфекция поверхностей, которую мы в настоящее время продолжаем очень интенсивно проводить, является бессмысленным и устаревшим методом», — сказал немецкий специалист.

Клаус Райнхард призвал Институт имени Роберта Коха (RKI) признать эти научные выводы и передать соответствующие рекомендации земельным органам здравоохранения. По мнению медика, высвобождающиеся в результате ресурсы разумнее направить на другие аспекты борьбы с пандемией.

Кроме того, Райнхард обратился к политикам ФРГ. На фоне роста числа инфицированных в стране он подчеркнул важность усилий, направленных на предотвращение возможной перегрузки системы здравоохранения. «Мы должны обеспечить лицам с заболеваниями, отличными от COVID-19, медицинскую помощь в приемлемой и разумной форме», — сказал Райнхард.

Примечательно, что его заявление прозвучало на фоне публикации исследования, проведенного Национальным научным агентством Австралии (CSIRO). В нем утверждается, что новый коронавирус может оставаться заразным на таких поверхностях, как банкноты и экраны смартфонов, стекло и нержавеющая сталь, намного дольше, чем считалось ранее, а именно — до 28 дней.

До сих пор считалось, что вирус может сохраняться на банкнотах и стеклянных поверхностях до двух-трех дней, а на пластике и стали — до шести.

Многие специалисты подвергли критике исследование CSIRO. Они подчеркивают, что австралийские ученые изучали жизнеспособность коронавируса, поместив его в идеальные условия. Он находился на указанных поверхностях в темноте, при постоянной благоприятной температуре и влажности. В реальной жизни это совершенно невозможно. Например, достаточно направить на любую из этих поверхностей солнечный свет, и ультрафиолет убьет вирусы.

Кроме того, так же, как и Клаус Райнхард, критики исследования отмечают, что чаще всего коронавирус передается все же воздушно-капельным путем при чихании, кашле или разговоре.

Бывший директор Центра по изучению простуды Кардиффского университета, профессор Рон Экклс заявил, что предположение, будто вирус может жить на поверхностях 28 дней, «вселяет в людей необоснованный страх».

«Вирусы попадают на поверхности с грязных пальцев и с капельками слизи при кашле и чихании, а в этом исследовании свежая слизь как механизм распространения вируса не рассматривалась. Между тем такая свежая слизь служит для вирусов враждебной средой, поскольку содержит множество белых клеток, вырабатывающих ферменты, которые разрушают вирусы, а также может содержать антитела и другие элементы, которые эти вирусы нейтрализуют. Поэтому, с моей точки зрения, заразные вирусы, содержащиеся в слизи на поверхностях, могут жить от силы часы, но никак не дни», — подчеркнул Экклс.

Профессор медицины Калифорнийского университета Моника Ганди в интервью журналу Nautilus заявила, что коронавирус не передается через поверхности. В этом она полностью согласна с Райнхардом. «В начале пандемии многие опасались вторичной передачи, но сейчас мы знаем, что причина распространения не в том, что вы касаетесь поверхностей и своих глаз, а в том, что вы находитесь поблизости от носителя вирусов, у которого они вылетают из носа и изо рта, хотя сами они об этом, как правило, даже не догадываются», — подчеркнула Ганди.

Тем не менее специалисты сходятся в том, что исследования, подобные тому, что провело CSIRO, необходимы и важны. Его критика не отменяет золотое правило о постоянном мытье рук. Рекомендуется также чаще протирать экраны смартфонов, поскольку люди пользуются этими гаджетами наиболее часто, следовательно, невозможно проконтролировать, сколько времени прошло с момента возможного попадания вируса на экран, до момента, когда вы поднесли свой гаджет к лицу.

Также исследование CSIRO объясняет в определенной мере причину вспышек COVID-19 на мясных фабриках и в хранилищах-холодильниках по всему миру. Коронавирус, как выяснили австралийские ученые, лучше сохраняется на стальных поверхностях при низкой температуре. Можно также предположить, что он способен сохраняться некоторое время на свежих и замороженных продуктах питания.

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Фото pexels.com

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