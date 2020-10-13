Доктор Комаровский рассказал о врожденном иммунитете к коронавирусу

Несмотря на новизну коронавируса, у многих людей есть к нему врожденный иммунитет. Об этом известный украинский педиатр Дмитрий Комаровский заявил в интервью Дмитрию Гордону.

При этом медик подчеркнул, что это лишь предположение.

«К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению. У него такая иммунная система, что ее коронавирус победить не может. И таких людей немало», — сказал Комаровский.

Он также отметил, что концепция коллективного иммунитета в вопросе коронавируса не работает, так как «сейчас мы не очень понимаем, на каком мы этапе в плане коллективного иммунитета».

Медик пояснил, что значительное количество людей не заболеет или же переболеет очень легко или бессимптомно, таким образом, рано или поздно мир выйдет на то, что смертность или летальность от коронавируса будет на уровне гриппа.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» академик Сергей Комисаренко констатировал, что способность коронавируса инфицировать людей усилилась.

Фото tma. uz/

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