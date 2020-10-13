В Минздраве рассказали, как отличить грипп от коронавируса, и предупредили о смертельной опасности

В Центре общественного здоровья напомнили, чем отличаются грипп и коронавирус, который с начала пандемии подхватили уже более 270,5 тысяч украинцев.

На страничке центра в социальных сетях разместили показательную инфографику и напомнили, что и грипп, и коронавирусная инфекция — опасные и высоко заразные заболевания, сходные по симптомам (лихорадка, кашель, усталость) и способу передачи (капельным путем). Однако, в отличие от гриппа, смертность среди пациентов с коронавирусной инфекцией значительно выше.

«Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни, что может привести к смерти», — предупредили в Центре.

Украинцев призвали придерживаться рекомендаций медиков: тщательно и часто мыть руки, придерживаться безопасной дистанции, в людных местах надевать маску, не касаться на улице глаз, рта и носа, а также вакцинироваться против гриппа. При этом в Центре добавили, что прививка от гриппа не защищает от COVID-19, а вакцины от короновирусной инфекции еще не существует.

Напомним, что в Минздраве заявили, что не занимаются поставками препаратов от коронавируса из России, о вакцинировании которыми многих украинцев заявлял известный кардиолог Борис Тодуров.

Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.

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