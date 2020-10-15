Істинні пророцтва збуваються! Це особливий дар!

Коронавірус — проблема XXI століття. Вона не обійшла стороною і нас. Тут влучні прогнозування майже неможливі. Але українська земля щедра на талановитих людей. Лікарська інтуїція — це особливий дар!

5.08.2020 року у вінницькій газеті «33-й канал» доктор Овсянюк спрогнозував, що друга хвиля епідемії, на жаль, почнеться саме в день великого православного свята. А тепер дивіться самі. День Преображення Господнього відзначається 19 серпня кожного року.

І лише потім ЗМІ повідомили, що саме з 19 на 20 серпня почалася друга хвиля зростання пандемії. І вона триває донині. Саме цей доконаний факт доктор Овсянюк констатував публічно в наступній статті від 16.09.2020 року. Сьогодні ЗМІ вже також висвітлюють це пророцтво відомого українця.

У світі чимало вчених, астрологів і проповідників. Але хто, де і коли зробив ще такий професійний прогноз та духовний аналіз? Здається, що вони навіть сьогодні це не усвідомлюють… Пророцтво нашого земляка відбулось за 14 діб до початку другої хвилі світової пандемії!

Доктор Овсянюк вже сьомий раз нагороджений високими духовними орденами.

Його унікальний метод «Свобода без коду» дозволяє відразу подолати:

ПИЯЦТВО ТА АЛКОГОЛІЗМ. Лише абсолютна тверезість — це гарантія на все життя!

КУРІННЯ також зникає за 1 раз, навіть без попереднього утримання від паління. Прийшов, поклав на стіл цигарки, запальничку — і забув!

СХИЛЬНІСТЬ ДО ОЖИРІННЯ. Зникає головна причина — залежність від небезпечних продуктів. Корисну їжу можна вживати навіть без підрахунку калорій.

Метод укріплює здоров’я, підвищує імунітет та духовний рівень. Тут, на відміну від кодування, є істинна віра.

Відповіді на питання ви можете отримати прямо зараз за номерами: (0432) 57−85−10; (0432) 50−20−55; (098) 281−58−23.

Люди їдуть з Києва, з ближнього та дальнього зарубіжжя. Висока лікарська інтуїція — це найкраща перемога там, де не допомогли інші методи та спеціалісти. Символічно, що саме у місті над Бугом знаходиться найкращий медичний університет та національний музей-садиба М.І. Пирогова. Вінниця вже п’ятий рік поспіль визнана найкомфортнішим містом України. І це символічно також.

Добре дерево приносить добрі плоди. І не забуваємо про небезпеку самолікування за допомогою похмілля.

Ліц. МОЗ України АГ № 570 531 від 10.03.2011 р.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

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