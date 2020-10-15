Ученые доказали, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от группы крови: кто в зоне риска

Ученые нашли новые доказательства, что риски заражения коронавирусом зависят от группы крови. В научном журнале Blood Advances, специальном издании Американского сообщества гематологов, 14 октября опубликованы результаты двух новых исследований — от специалистов из Дании и из Канады. Как сообщает NBCNews, ученые сходятся на том, что люди со второй группой крови («А») более уязвимы к COVID-19. Для таких пациентов выше риск, что болезнь будет протекать тяжело, с осложнениями.

Авторы датского исследования предупреждают: они не нашли доказательств тому, что какая-либо из групп крови полностью бы защитила человека от болезни. Нет и свидетельств обратного: ни одна из групп крови не является приговором для больного. Получены данные лишь о том, что у людей с первой группой крови («О») меньше шансов заразиться, а у тех, кто все же заболел, недуг протекает в более легкой форме. «Группа крови „O“ в значительной степени связана со сниженной восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2», — говорится в материалах исследования.

Еще одно исследование, также опубликованное в журнале Blood Advances, подтверждает выводы датских специалистов. Исследователи из Канады с февраля по апрель 2020 года наблюдали за пациентами с COVID-19 и пришли к выводу, что больные со второй («А») и четвертой («АВ») группами крови больше рискуют столкнуться с такой проблемой, как отказ органов во время лечения коронавирусной инфекции.

«Пациентам с группой крови „A“ или „AB“ чаще требовалась искусственная вентиляция легких и диализ. Такие больные дольше находились в отделении интенсивной терапии, чем обладатели первой и третьей групп крови», — говорится в исследовании.

Пока что в медицинском сообществе не планируют менять протоколы лечения COVID-19 в зависимости от типа крови больного. Но выводы ученых врачи называют заслуживающими внимания. Не исключено, что в будущем придется пересмотреть понятие «группа риска» для коронавирусной инфекции.

Напомним, более ранние исследования также указывали на то, что у обладателей второй группы крови больше шансов заразиться коронавирусом.

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