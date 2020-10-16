19 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит диетолог Юлия Поворознюк

— Чтобы укрепить иммунитет, нужно употреблять продукты, богатые витамином С: ягоды, фрукты, овощи, зелень, — советует диетолог, терапевт Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Полезны и те, что содержат фитонциды — биологически активные вещества, уничтожающие микробы. Это чеснок, хрен, горчица, разные специи: куркума, перец. Можно пить аптечный витамин С: для профилактики — 500 миллиграмм ежедневно, а лечебную дозу должен назначить врач. Ее не стоит принимать за один раз, а лучше разбить и пить через два-три часа.

В рационе должно быть достаточно жира. Именно он делает клетки плотнее, затрудняя проникновение в них вирусов. Полезны жирная морская рыба, содержащая омега-3 кислоты, печень трески, сало, сливочное и кокосовое масло. Для выработки антител нужен белок, который содержится в костном и курином бульоне, ухе, а также рыбе, птице, мясе, сырах. Не стоит забывать о бобовых, орехах, семенах.

— Врачи сейчас рекомендуют принимать витамин D, причем вместе с витамином К. Чем полезно такое сочетание?

— Витамин D3, дополненный витамином К2, снижает образование кальцинатов в сосудах и органах. У человека старше 40 лет, который принимает высокие дозы витамина D без витамина К2, кальций может откладываться в легких, сердечной мышце, почках.

Важно знать, что, прежде чем принимать витамин D, нужно проверить его уровень. Некоторым людям нужны высокие дозы (у них рецепторы менее чувствительны). Желательно сдавать анализы два раза в год.

— Цинк считается очень полезным для укрепления иммунитета. Это так?

— Да. Цинк стимулирует активность лейкоцитов и участвует в формировании антител. Чем лучше иммунный ответ, тем легче протекает любая инфекция.

Какие продукты защищают от вирусов? Как правильно принимать витамины С и D? Чем полезен цинк и как проверить его уровень? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 19 октября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит диетолог Юлия Петровна Поворознюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 29 октября

Ранее врач Людмила Федорченко рассказала, какие продукты помогут противостоять коронавирусу



45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter