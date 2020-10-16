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Здоровье и медицина

ВОЗ назвала единственное на сегодня эффективное средство против COVID-19

22:40 16 октября 2020
ВОЗ назвала единственное на сегодня эффективное средство против COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения назвали единственное эффективное лекарственное средство против COVID-19 в тяжелой форме. Заявление генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сделал на брифинге 16 октября.

«В настоящее время кортикостероид дексаметазон, как и раньше является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сказал он.

Препарат «Дексаметазон» для использования исключительно для кислородозависимых пациентов в тяжелом состоянии был добавлен в национальный протокол лечения COVID-19 в июле 2020 года.

Напомним, ранее о дексаметазоне, как об эффективном лекарственном средстве при COVID-19 «ФАКТАМ» заявил директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комисаренко. По его словам, после тщательной медицинской проверки, проведенной в Великобритании, было установлено, что этот гормональный препарат является эффективным против чрезмерно мощной реакции иммунной системы на проникновение в организм коронавируса.

Кстати, в Украине испытывают и свой препарат для лечения от COVID-19, сделанный из плазмы крови.

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