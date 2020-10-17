Япония отправляет в Украину экспериментальный препарат против COVID-19

Япония в ближайшее время отправит в Украине экспериментальный препарат для лечения коронавирусного заболевания Фавипиравир/Авиган. Об этом в интервью Укринформу заявил посол Японии в Украине Такаши Кураи.

Он напомнил, что японская сторона была готова сделать это еще полгода назад, однако только теперь Кабинет Министров Украины принял официальное решение о получении данного вида препаратов.

«Мы сможем направить их (лекарства. — Авт) в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительства Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии», — сказал посол.

Всего Украине будет предоставлено 12 200 таблеток, что «очень много» по сравнению с другими странами, обратившимися за препаратом.

В то же время дипломат подчеркнул, что Фавипиравир в Японии официально не признан в качестве лекарственного средства и страна бесплатно предоставляет его странам, готовым проводить клинические испытания.

Напомним, что Китай официально применяет препарат, который относится к группе противомалярийных, с февраля 2020 года.

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