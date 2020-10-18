Названо заболевание, резко увеличивающее риск смерти от коронавируса

Британские ученые в ходе исследований пришли к заключению насчет заболевания у людей, которое более чем в два раза увеличивает риск летального исхода при заражении коронавирусом.



Специалисты из Великобритании изучили данные 372 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля, передает РБК.



У 216 пациентов были хронические или вызванные инфекцией проблемы с почками. Из них скончались 107 человек (50%). Из числа остальных 156 пациентов, не имеющих проблем с почками, умерли 32 человека (21%).



Исследователи предположили, что вероятность летального исхода связана с воздействием вируса на организм в целом, использованием токсичных средств при лечении инфекции, а также «перекрестной связью» между легкими и почками.



Свои исследования ученые опубликовали в журнале Anaesthesia.



Напомним, для того, чтобы защититься от коронавируса, диетологи рекомендуют вводить в рацион продукты, повышающую иммунную защиту организма.



Фото 420on. cz







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