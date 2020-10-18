Уникальную операцию на сердце провели во Львове – стоит почти миллион

Во Львове в больнице скорой помощи 17 октября провели уникальную операцию: пациентке из Львовской области имплантировали сердечный клапан. Как объяснил гендиректор больницы Олег Самчук, уникальность состояла в том, что хирурги прооперировали сердце без разреза — клапан был введен через прокол в коже. Сначала сердечный протез завели в бедренную артерию, а потом доставили к сердцу.

Второй особенностью операции было отсутствие длительного наркоза. Хирурги объяснили, что учитывали солидный возраст пациентки. 80-летней женщине была противопоказана традиционная операция на открытом сердце и с подключением к аппарату искусственного кровообращения.

Еще один заслуживающий внимания фактор — стоимость операции. Если подсчитать все расходы, то обошлась бы операция почти в миллион гривен, но больница взяла на себя закупку аортального клапана: протез был специально заказан из-за рубежа за счет медучреждения.

«К нам женщина попала уже в крайне тяжелом состоянии — с отеком в ногах и жидкостью в легких. Диагноз: критический аортальный стеноз… Сердце не могло прокачивать кровь, работало с тройной нагрузкой, страдали все органы… Без операции пациентка не прожила бы и нескольких месяцев», — рассказал Самчук.

«Пациентка очнулась еще на операционном столе. Поскольку не было разреза грудной клетки, длительного наркоза, аппарата искусственного кровообращения, она не требует восстановления и реабилитации. Уже через день-другой мы ее выпишем», — пообещал врач.

Напомним, в той же больнице летом 2020 года провели первую операцию по пересадке сердца и двух почек. Органы смертельно травмированного мужчины получили три реципиента.

Фото Oleg Samchuk/Facebook, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги/Facebook

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