Что за «письмо бельгийских врачей» и правда это или фейк от ковид-отрицателей

С сентября 2020 года в медиапространстве распространяется так называемое «Письмо бельгийских врачей». Суть воззвания сводится к тому, что странам необходимо отменить карантин и пересмотреть остальные «коронавирусные» запреты. При внимательном изучении письма эксперты Medusa.io пришли к выводу, что в послании изложены идеи не врачей, а ковид-отрицателей.

Открытое письмо «от врачей и специалистов по здравоохранению» было размещено на платформе docs4opendebate. be и на сегодня уже переведено на семь языков. За месяц под посланием собралось более 15 тысяч подписей (около 600 от людей, имеющих отношение к медицине, а все остальные — просто от неравнодушных граждан). Авторы письма настаивают, что COVID-19 — не более опасен, чем сезонный грипп, карантин пора отменять, ношение масок и самоизоляция якобы приносят больше вреда, чем пользы.

Анализируя, что не так с «письмом бельгийских врачей», эксперты в первую очередь обратили внимание на подписантов. Платформа дает возможность подписаться любому, потому среди 15 тысяч поддерживающих нашлись такие любопытные личности как «Джон Сноу из Вестероса» (подпись позднее была удалена) или телеведущая Елена Малышева (она опровергла подписание). Также подозрительно, что среди авторов письма не обнаружено врачей с действительно признанными академическими заслугами.

Что касается текста письма, то составители использовали все популярные «антиковидные» аргументы. Эксперты-фактчекеры пришли к выводу, что авторы послания использовали прием «галоп Гиша», когда на собеседника вываливают ворох неподтвержденных, ранее опровергнутых или вообще не относящихся к делу доводов. В итоге профессионал физически не может ответить на каждый из тезисов, а у наблюдателя складывается впечатление об убедительности доводов.

Аналитики опровергли самые важные тезисы авторов письма. Так, составители документа попытались доказать, что эпидемии нет, а рост числа инфицированных связан с большим охватом тестами или ошибками тестов. Также было объявлено, что эпидемия если и есть, то она не опаснее гриппа. Контраргументом на это стали доступные статистические данные о летальности COVID-19. Она по-прежнему в 2−3 раза выше, чем у сезонного гриппа.

В ответ на тезис «бельгийских врачей» о вреде карантина специалисты обратили внимание, что это голословное утверждение. «Нет никаких конкретных доказательств того, что течение эпидемии никак не зависит от принятых мер», — говорят аналитики.

Аналогично развенчан и тезис о лекарствах, способных противостоять коронавирусу. Последние исследования подтвердили неэффективность гидроксихлорохина в чистом виде и в сочетании с азитромицином. Таким образом, эффективное лекарство еще не найдено.

Фото pixabay.com

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