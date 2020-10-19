То, что ввели Трампу, стоит 100 тысяч долларов, — Голубовская

Президента США Дональда Трампа вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью экспериментального препарата, стоимость которого может составлять около 100 тысяч долларов. Такое мнение в интервью Гордон заявила украинский инфекционист Ольга Голубовская.

«Там был интересный препарат, достаточно дорогостоящий, экспериментальный. Я обратила внимание, что Трамп, как президент США, все время пиарит разработки своей страны, и делает это очень правильно… Это касается и некоторых препаратов [от COVID-19]. Но это экспериментальное лечение, он на это пошел, и оно оказалось достаточно эффективным», — сказала Голубовская, отметив, что подробностей об этом препарате пока немного.

Известно лишь, что это была иммунотропная терапия — использовались антитела, к которым были добавлены некоторые иммунобиологические препараты.

Важно также, что препараты были введены Трампу на ранних стадиях заболевания.

Примечательно, что по словам Голубовской, в Украине для лечения COVID-19 тоже применяются иммунобиологические препараты — гипериммунный иммуноглобулин, плазма реконвалесцентов, на подходе — другие научные разработки.

Напомним, что сам исцеленный Трамп в своем видеообращении к нации побещал, что по его требованию уже в ближайшее время экспериментальный коктейль от компании Regeneron, который принимал он сам, будет официально одобрен, и доступ к нему сделают бесплатным для всех американцев.

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