Зеленский объявил о создании украинской вакцины от коронавируса, которая тестировалась «не на людях»

В интервью украинским телеканалам президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тестировании украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной» и «не такой, как у всех».

Как передает «ТСН», разработкой препарата, который сейчас проходит тестирование, занимались более полугода.

Отметив, что информация о препарате не разглашается до прохождения клинических исследований, Зеленский добавил: «Она (вакцина, — Авт.), скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях… Я не могу говорить сегодня о сроках, но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого будет подтверждена вакцина ранее, мы будем закупать ее в любом случае».

Ранее на совещании у Зеленского были представлены результаты доклинической фазы исследования препарата. Один из разработчиков — международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Утверждается, что препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Фото с сайта президента Украины.



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