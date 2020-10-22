Защищают ли маски от вирусов: японцы обнародовали результаты первого в мире исследования

Японские ученые подтвердили эффективность лицевых медицинских масок в качестве средства, препятствующего не только распространению вирусов человеком, но также и их проникновению в организм. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

В ходе экспериментов ученые Института медицинских наук Университета Токио разместили в лаборатории лицом к лицу два манекена и в одном из экспериментов исследователи надели маску на манекен, снабженный функцией вдыхания.

После замеров количество вирусов, поглощаемых манекеном, оказалось снижено на 17% при использовании тканевой и на 47% - при использовании обычной хирургической маски. Когда же маску надевали на манекен-распространитель вирусов, и тканевая, и хирургическая маски привели к снижению получения вирусов другим манекеном без маски более чем на 70%.

Комментируя итоги исследования, профессор Каваока Ёсихиро отметил, что им удалось не только подтвердить важность надлежащего ношения масок, но и тот факт, что маски не могут полностью блокировать вирусы.

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