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Здоровье и медицина

Названо средство от COVID-19, которое одобрили в США

11:22 23 октября 2020
Коронавирус

Врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая еще в начале осени предрекла Украине стремительное распространение коронавирусной инфекции, сообщила, что управление по продовольствию и медикаментам США (FDA — Food and Drug Administration) одобрило первый противовирусный препарат для лечения COVID-19 — Veklury.

«FDA одобрило противовирусный препарат (ремдесивир) для лечения госпитализированных пациентов (взрослых и детей в возрасте от 12 лет с весом не менее 40 кг.) для лечения COVID-19. Veklury — это первое средство от этого заболевания, получившее одобрение FDA. Напомню, ранее FDA давало разрешение на использование этого препарата только в качестве „emergency use“ (использовать в экстренном случае, — Авт.), а мы имели право его использовать, благодаря нашему протоколу», — пишет медик на своей страничке в социальных сетях.

Отметив, что «очередная истерика в СМИ и безбашенных диванных экспертов по COVID-19, похоже, отменяется», Голубовская добавила, что одобрение препарата было подтверждено анализом агентством данных трех рандомизированных контролируемых клинических испытаний, в которых участвовали пациенты, госпитализированные с COVID-19 от легкой до тяжелой степени.

Ранее медик заявляла, что в некоторых районах Украины в клиниках наблюдается такой же коллапс из-за COVID-19, как в свое время в Италии.

Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay.

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