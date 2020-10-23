Чем отличается грипп от коронавирусной инфекции: на прямой линии «ФАКТОВ» семейный врач

Первые признаки простуды многие люди воспринимают как коронавирус. Начинают паниковать: что делать?

— Сразу связаться со своим семейным доктором, — объясняет семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Оболонского района Киева Феликс Илясевич. — Сегодня любые проявления ОРВИ в первую очередь мы расцениваем как подозрение на коронавирус. Если человек жалуется на насморк, боль в горле, кашель, повышенную температуру, разбитость и слабость, он должен оставаться дома. Семейный врач, учитывая состояние пациента, может назначить тест на коронавирус (ПЦР) в поликлинике, где работает специально оборудованный кабинет, или прислать мобильную бригаду домой.

— В каких случаях бригада выезжает на дом?

— Если человека беспокоит высокая температура, сильный кашель, одышка. Также в случае, когда у пациента есть инвалидность, травма или заболевания, затрудняющие поход в поликлинику.

— Как долго приходится ожидать результата ПЦР?

— Около семи — десяти дней. Но это время не проходит впустую — врач назначает лечение для облегчения симптомов. Если состояние ухудшается, то направляет пациента в стационар. К счастью, почти 85—90 процентов больных переносят коронавирусную инфекцию нетяжело.

— Приближается эпидемия гриппа. Возможно ли заражение сразу двумя опасными вирусами?

— Думаю, да. У того, кто переболел COVID-19, иммунитет вырабатывает антитела только в ответ на коронавирус. Но не защищает от возбудителей других респираторных инфекций. В Украине уже есть вакцина от гриппа. Разумно сделать прививку именно сейчас, чтобы к началу эпидемии организм был надежно защищен.

— Как отличить грипп от COVID-19?

— У человека, заболевшего гриппом, резко поднимается высокая температура, его бьет сильный озноб, возникает ломота в теле.

Какие признаки коронавирусной инфекции? Кому грозит тяжелое течение COVID-19? Как предупредить осложнения гриппа? На эти и другие вопросы в понедельник, 26 октября, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит семейный врач Феликс Ярославович Илясевич. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 5 ноября

Тем временем ученые провели исследование и выяснили, эффективны ли маски как защита от вирусов.

Фото: pixabay.com



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