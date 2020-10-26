Названы сроки разработки украинской вакцины от коронавируса

Клинические испытания разрабатываемой украинскими учеными вакцины от COVID-19 займут около года. Об этом на брифинге 26 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время разработка находится еще на начальном этапе — идет поиск производства, где проект может быть реализован.

«Нам надо пройти ещё очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через … где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину», — сказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил испытать украинскую вакцину на себе, а Минздрав Украины категорически отверг возможность покупки российской псевдовакцины от коронавируса.

Фото washingtonpost.com/

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