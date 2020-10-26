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Здоровье и медицина

В Киеве всплеск заболеваемости гриппом

14:12 26 октября 2020
Поликлиника

В Киеве зафиксирован рост количества людей, заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией.

Как сообщают в Киевской горгосадминистрации, за прошедшую неделю в столице было зарегистрировано 10 804 больных гриппом и ОРВИ — это на 33,6% больше, чем неделей ранее.

«В структуре заболеваемости дети составляют 45,9%. В медицинские учреждения госпитализированы 35 человек, из них 14 — дети», — говорится в сообщении.


Ранее в Минздраве объясняли, как отличить заболевание гриппом от коронавирусной инфекции и предупреждали, что обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно. Тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни, что может привести к смерти.

А медики предупреждали, что в октябре в Украину придет ранее не встречавшийся вирус гриппа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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