Скорость распространения коронавируса резко увеличилась

Медики-инфекционисты констатируют, что скорость распространения коронавирусной инфекции, которую за минувшие сутки подтвердили у более 7 тысяч украинцев, значительно увеличилась.

«Из лекции профессора Карпова, которую мы сейчас слушаем: между 1 миллионом (заболевших, — Авт,) и 2 миллионами прошло 14 дней, между 11 миллионами и 12 миллионами — 6 дней», — пишет на своей страничке в социальных сетях врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете имени Богомольца Ольга Голубовская.

Она также публикует более подробные данные о том, как менялась скорость распространения коронавирусной инфекции. Так, временной промежуток, зафиксированный между заболеваниями первого и стотысячного пациента составил 67 дней. А между 900-тысячным и миллионным (все те же 100 тысяч) — всего сутки.

Ранее эксперты ВОЗ заявляли, что пока что нет никакой информации о том, что коронавирус стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов.

Изображение _freakwave_ с сайта Pixabay.



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