Курение сигарет, кальяна и вейпов одинаково опасно

На днях в соцсетях появилась информация, якобы заядлые курильщики легче переносят COVID-19. Врачи считают, что это фейк, который, возможно, распространяют табачные компании. Эксперты предупреждают (и это уже доказано): курение и вейпинг повышают риск серьезного течения коронавируса.

Как пишет издание The Daily Mail, специалисты Майнцского университета (Германия) исследовали влияние курения сигарет, кальянов и вейпов на состояние жизненно важных органов. Вывод был однозначным: курение в любом виде делает сосуды менее эластичными и повышает риск развития заболеваний легких и сердца. А это факторы, ухудшающие прогноз развития коронавирусной инфекции. Ведь сопутствующие заболевания сильно ослабляют организм. По словам специалистов, пагубные привычки могут увеличить вероятность осложнений при COVID-19.

Исследователей также интересовало влияние сигарет, вейпов и кальяна на статистику заболеваемости раком легких и хроническими обструктивными заболеваниями легких (ХОЗЛ). У курильщиков обычных сигарет риск развития ХОЗЛ оказался в семь раз выше по сравнению с некурящими, а употребление кальянов и вейпов повышает этот риск в два раза. Существенно возрастает риск рака легких (соответственно на 1 210 и 122 процента). Сигареты увеличивают жесткость стенок сосудов примерно на десять процентов, кальяны — на девять процентов, а вейпы — на семь процентов. Это установили эксперты Медицинской школы Бостонского университета, сообщает Eurek Alert.

Данное открытие развенчивает миф относительно безопасности электронных сигарет. Был проведен анализ состояния более 400 человек в возрасте от 21 до 45 лет, не имевших болезней сердца. Среди них 94 человека не курили, 285 — курили обычные сигареты, 36 — электронные сигареты, 52 человека — оба типа сигарет.

Исследовалось состояние сосудов у двух последних групп. Примечательно: электронные сигареты чаще курили молодые люди без проблем со здоровьем. Несмотря на это, ученые смогли зафиксировать, что бывшие курильщики, которые перешли на электронные сигареты, и люди из последней группы, имели тот же объем изменений в сосудах и потерю их эластичности, что и потребители обычных сигарет. Если повреждаются мелкие сосуды, это увеличивает нагрузку на сердце и ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям. К тому же, как показал анализ, эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды, оказались одинаково повреждены — независимо от того, использовали люди электронные сигареты, обычные сигареты или и то и другое.

Фото enfantnocta: Pexels

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