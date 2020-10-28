Не все, у кого положительный тест на коронавирус, заразны

Почувствовав недомогание, многие отправляются в лабораторию, чтобы выяснить, не подхватили ли они коронавирус. Так же поступают и те, кто знает, что был в контакте с заболевшим человеком. Но, получив результат (и заплатив при этом немалую сумму за ПЦР), бывают крайне удивлены: у одних тест оказывается ложноположительным, у других — ложноотрицательным. Почему?

Известно, что некоторые инфицированные коронавирусом люди могут выделять больше вируса, чем другие, если их иммунная система не способна победить захватчика. И те, кто переносит вирус бессимптомно (таких до 50 процентов из всех заболевших COVID-19), продолжают свою обычную деятельность, непреднамеренно заражая окружающих. Поэтому важно максимально рано идентифицировать таких людей, чтобы ограничить распространение вируса.

Специалисты американской компании Microbio Pty Ltd первыми в мире разработали технологию для обнаружения «суперраспространителей» вируса. Тест позволяет сделать вывод всего за 45 минут.

Новый тест позволит определить не только темпы размножения (репликации) вируса в организме человека, но и вирусную нагрузку. Есть много свидетельств того, что у некоторых людей тестирование через 40, 50 или даже 60 дней после заражения все еще показывает наличие вируса в организме. Но это не означает, что они заразны или больны, говорят ученые. Является кто-то «суперраспространителем» или нет, зависит от комбинации патогена, особенностей иммунитета пациента, от окружающей среды, считает Элизабет Макгроу, директор Центра динамики инфекционных заболеваний Университета Пенсильвания (США).

Новый тест изменит подход к купированию пандемии. Люди смогут вернуться к работе быстрее, им не придется изолироваться на 14 дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что повторно заразившийся Роналду раскритиковал тестирование на COVID-19.

Фото Pixabay

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