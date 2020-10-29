Ученый повторно заразил себя COVID-19, оценивая шансы на выработку коллективного иммунитета – прогнозы неутешительны

Российский вирусолог Александр Чепурнов в качестве эксперимента повторно заразился коронавирусом, чтобы оценить шансы на выработку коллективного иммунитета. Коллективным иммунитетом называется ситуация, когда инфекция не может свободно распространяться внутри группы людей, поскольку значительная ее часть не восприимчива к болезни за счет сделанной прививки или ранее перенесенного заболевания.

Как рассказал ученый из Новосибирска изданию «Комсомольская правда», впервые он заразился COVID-19 в конце февраля во время отдыха во Франции. У него отсутствовал насморк, но исчезло обоняние. Потом выявили двухстороннюю пневмонию. О том, чем он был болен, профессор узнал уже после выздоровления: в его крови оказались антитела к коронавирусу.

Наблюдалось быстрое снижение количества антител в крови. А к концу третьего месяца они исчезли совсем. Бывший сотрудник российского научного центра «Вектора», а ныне ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины намеренно начал общаться с больными коронавирусом без средств индивидуальной защиты. И каждые две недели делал тесты на коронавирус. Спустя шесть месяцев после первичного заболевания он инфицировался снова.

Во второй раз болезнь протекала значительно тяжелее — он даже попал в больницу. Первым симптомом стало першение в горле. Помимо потери обоняния у исследователя пять дней держалась температура выше 39 градусов. И снова была диагностирована двухсторонняя пневмония. После болезни уровень антител в крови снова поднялся.

69-летний профессор в результате поставленного на самом себе опыта считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу выработать не удастся, и что вирус будет «жить с человечеством долгие годы».

Человек может заболеть повторно уже через полгода, плюс-минус два месяца в зависимости от состояния иммунной системы.

Вирусолог также считает, что для эффективной вакцинации и длительной защиты от COVID-19 нужна «убитая» вакцина — введение в организм возбудителя болезни, «убитого формалином». Тогда она позволит иммунной системе противостоять вирусу.

По его мнению, в 2021 году начнется массовая вакцинация населения и темпы заражения замедлятся. А если ученым удастся создать эффективную вакцину с пролонгированным действием, то одержать верх над коронавирусом можно будет в течение двух-трех лет.

Фото The Siberian Times



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