2 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог Сергей Черенько

Что делать, если гипертонику не помогают стабилизировать давление три препарата и больше? Или беспокоят бессонница, мышечная слабость либо резкая прибавка веса? Надо обратиться к эндокринологу.

— Причина появления многих симптомов часто кроется в заболевании надпочечников, — рассказывает хирург-эндокринолог, национальный делегат Украины в Европейском обществе эндокринных хирургов, профессор хирургии, доктор медицинских наук Сергей Черенько. — Эти две маленькие железы, расположенные над почками, можно назвать фабрикой гормонов.

Один из важнейших — кортизол — считается гормоном стресса. Он отвечает за жизненный тонус, нормальное давление и реакцию на угрожающую ситуацию. Гормон альдостерон регулирует обмен калия и натрия, а его избыток приводит к стойкому повышению давления, инсультам. Также надпочечники вырабатывают адреналин и норадреналин (ответственные за мобилизацию в критический момент), половые гормоны.

— С какими проблемами к вам обращаются?

— С симптоматической гипертонией, которая плохо поддается лечению. Если прием трех и больше лекарств не снижает давление, можно заподозрить, что повышена выработка гормона альдостерона (это причина гипертензии у каждого десятого гипертоника). Довольно распространены различные опухоли. Их часто находят случайно во время КТ, которое сегодня делают многие пациенты из-за коронавируса. На снимке легких видна зона, где расположены надпочечники, и у четырех человек из ста — еще и мелкие опухоли. С начала эпидемии COVID-19 я прооперировал троих больных. Также многие патологии надпочечников связаны как с чрезмерной выработкой, так и с нехваткой гормонов, аутоиммунным процессом.

Как распознать заболевания надпочечников? Какие анализы нужно сдать предварительно и как к ним подготовиться? Чем опасны опухоли надпочечных желез? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 2 ноября, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург-эндокринолог доктор медицинских наук Сергей Макарович Черенько. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 12 ноября

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