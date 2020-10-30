Мутировавший коронавирус озадачил ученых

Исследователи, отслеживающие мутации коронавируса, пришли к выводу, что в Европе свирепствует не SARS-CoV-2 образца весны 2020 года, а совершенно иная разновидность, появившаяся в Испании летом 2020 года. Впрочем, еще не ясно, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы», при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма.

Как сообщает ВВС, исследователи пока что не выяснили, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни. «Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость передачи вируса или на исход болезни», — отмечает руководитель группы испанских и швейцарских исследователей Эмма Ходкрофт.

Кстати, ранее в США обнаружили мутацию SARS-CoV-2, назвав ее D614G. Предположительно, эта мутация более агрессивная.

Напомним, что Франция и Германия ушли на карантин до конца ноября.

Изображение с Рixabay.

731

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter