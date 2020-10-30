Стремительно стареющей девочке-художнице Ире Химич провели уникальную операцию

Талантливой юной художнице Ире Химич, у которой был диагностирован синдром Хадчинсона-Гилфорда, провели уникальную стоматологическую операцию, удалив второй ряд зубов.

Как сообщает «Газета.уа», болезнь 10-летней Ирины такова, что ее организм за год стареет на 8−10 лет. Из-за заболевания ее челюсти очень хрупкие, молочные зубы не выпадали, а постоянные уже росли.

«Челюсть слишком маленькая и тонкая, и молочные зубы мешают развитию постоянных, те начинают расти в хаотичном порядке, формируя второй ряд зубов. Итак, перед нами стояла задача удалить молочные зубы», — пояснила стоматолог Наталья Пономарева.

Отмечается, что бригаде из восьми врачей понадобилось три часа на удаление десяти зубов и лечение одного.

Ее мама Дина Химич призналась, что работа стоматологов приравнивалась к ювелирной. «Доченьке нужно время для восстановления, но уже есть первые хорошие результаты — нижние зубки стали почти в ряд. С верхними немного проблемно, но я очень надеюсь что они выравниваются и станут на те места где удалили молочные», — отметила она.

Эксклюзивный материал с историей Иры Химич и ее редком заболевании читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Дины Химич в соцсетях.

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