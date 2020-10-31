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Здоровье и медицина

Многое объясняет: установлено, что основным каналом распространения коронавируса в теле являются не легкие

3:57 31 октября 2020
Ученые коронавирус

У многих людей симптомы заболевания коронавирусом могут значительно разниться, но при этом одним из наиболее «благоприятных» мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его последующего распространения является ротовая полость (особенно слюнные железы, язык и миндалины).

К такому выводу пришла группа американских ученых, говорится в препринте статьи, опубликованной на портале medRxiv, передает ТАСС.

По словам ученых, опасность инфицирования через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие.

К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому — например, при кашле или разговоре. Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.

Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, так как большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких. Характерные для «орального заражения» симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученый повторно заразил себя COVID-19, оценивая шансы на выработку коллективного иммунитета, и пришел к неутешительным выводам.

Фото: iz.ru

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