Как отличить действенные лекарства от неэффективных: врач дала советы

С наступлением холодного сезона количество заболевших острыми респираторными заболеваниями значительно увеличивается. Что нужно знать при покупке лекарств? Советы на этот счет в эфире программы «Головна тема» на канале «Україна» дала врач из Киева Дарья Ксендзюк.

Первое, на что пациенту следует обратить внимание, считает она, — это количество препаратов, которые выписал ему доктор. Мол, если диагностировано одно заболевание, то количество препаратов не должно превышать пяти. Это касается не всех, но очень многих недугов.

«По протоколам при той или иной болезни, как правило, назначается от 3 до 5 препаратов. Если врач выписывает больше, то высока вероятность, что в рецепте есть лекарства с недостаточно доказанной эффективностью», — заявила Дарья Ксендзюк.

Многие люди при ОРЗ не обращаются к врачам, надеясь на свои знания или доверившись совету провизора в аптеке. Выбрав такой путь лечения, следует знать, что препараты широкого спектра действия нередко оказываются малоэффективными. Обычно на таких лекарствах написано «Комплексный препарат» или «Комплексный противовирусный препарат». Ведь высокоэффективные препараты не лечат сразу все.

Еще одна деталь, на которую не лишне обратить внимание — оформление лекарств. Зачастую, яркая упаковка свидетельствует, что лекарства не очень эффективные. Недостаток их действенности производители стараются компенсировать броской упаковкой.

Эксперт Татьяна Думенко прокомментировала: самым надежным источником информацию о том или ином лекарственном средстве является «Державний реєстр лікарських засобів» (он есть в интернете).

Корреспондент «ФАКТОВ» провел эксперимент: в двух киевских аптеках спросил одно лекарство французского производства и поинтересовался у провизоров, как можно проверить подлинность препарата, который они продают — мол, вдруг подделка. В обоих аптеках этот вопрос явно озадачил провизоров. Покрутив в руках упаковку, они обнаруживали на ней голограмму и заявляли, что раз эта блестящая наклейка есть, значит лекарство должно быть настоящее.

Напомним, летом 2019 года правительство Владимира Гройсмана приняло постановление о внедрении на упаковках лекарств 2D-кодов, по которым с помощью мобильного приложения можно получить полную информацию о конкретной упаковке препарата, которую вы приобретаете в аптеке.

Исполнявшая тогда обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун пояснила: «Большинство иностранных препаратов, которые продаются в Украине, имеют двухмерное кодирование упаковок. Некоторые украинские компании уже также приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства».

Систему проверки препаратов по 2D-коду планировалось ввести в действие до конца 2019 года. Но это сделано не было. Нынешнее власти вернулись к этой идее — о том, что она будет внедрена два месяца назад, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Начало внедрения 2D-кодирования запланировано на нынешний месяц.

Как сообщали «ФАКТЫ», фармацевтическая компания «Дарница» начала проект по диджитализации системы мониторинга безопасности применения лекарственных средств. Сбор и обмен сообщениями будет налажен совместно с Государственным экспертным центром Минздрава и осуществится в международном формате E2B.

Фото pharma.net.ua

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