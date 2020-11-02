Для экстренной госпитализации больных без COVID-19 в Киеве открыли дополнительные места

В Киеве открыли дополнительных 4658 коек стационара для больных, нуждающихся в экстренной госпитализации, у которых не подтвердили COVID-19. Специализированную помощь будут оказывать в 16 научных центрах Национальной академии медицинских наук, пишет «Украинская правда».



Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 2 ноября заявила, что в столице обеспечение койками для больных COVID-19 на 100 тысяч населения является ниже средне украинского показателя.

Стационарную круглосуточную медицинскую помощь будут оказывать в институтах геронтологии, эндокринологии и обмена веществ, эпидемиологии и инфекционных заболеваний, кардиологии имени академика М.Д. Стражеско, медицины труда имени Ю.И. Кундиева, нейрохирургии имени А.П.Ромоданова, нефрологии.

А также в научно-практическом центре эндоваскулярной нейроренгенхирургии, Национальном научном центре радиационной медицины, институте педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой, Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, институте травматологии и ортопедии, институте урологии, Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского, институте отоларингологии имени А.С. Коломийченко.

Кроме того, для жителей Киева открываются места в учреждениях здравоохранения сферы управления Минздрава:

- Институт сердца МЗ Украины,

- Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии,

- Республиканская клиническая больница МЗ Украины,

- Национальная детская специализированная больница «Охматдет».

Напомним, на утро 2 ноября в Украине подтверждены 402 194 случая заболевания COVID-19, из них 7 375 летальных, 163 768 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6 754 новых случаев заражения. Киев занимает одно из лидирующих мест по количеству заболевших коронавирусом.

Фото 420on. cz/















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