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Здоровье и медицина

Названы психические последствия для людей от пандемии COVID-19

12:04 2 ноября 2020
Коронавирус

Распространение пандемии коронавируса может вызвать психические последствия, в том числе, и у переболевших COVID-19

В Национальной академии медицинских наук Украины отмечают, что у многих людей в сложные времена могут возникать проблемы с психическим здоровьем, в том числе, и симптомы тревоги и депрессии.

«Несмотря на все усилия, вы можете чувствовать себя беспомощным, грустным, злым, раздражительным, безнадежным, тревожным или испуганным. У вас могут возникать проблемы с концентрацией внимания на типичных задачах, нарушение аппетита, боли в теле или проблемы со сном, или вы можете с трудом справляться с рутинными делами», — предупреждают медики и советуют обращаться к врачам, если такие симптомы длятся несколько дней подряд, создавая проблемы в повседневной жизни.

Что же касается людей, переболевших коронавирусом, то реакция иммунной системы, вызванная инфекцией, может вызвать определенные психопатологические нарушения. В качестве примера приводятся исследования в госпитале Милана, где в течение месяца тестировали более 400 пациентов, перенесших COVID-19.

«Результаты, основанные на клинических интервью и анкетах самооценки, показали наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у 28% обследованных, депрессии в 31% случае и тревожности у 42%. Кроме того, у 40% пациентов была бессонница, а у 20% - обсессивно-компульсивные нарушения (невроз навязчивых состояний, — Авт.)», — отмечается в сообщении.

Исследователи также установили что женщины (они реже умирают от COVID-19, чем мужчины) страдают от психических нарушений чаще, нежели представители сильной половины человечества. В то же время психические нарушения после коронавируса чаще наблюдались у пациентов с предустановленными психиатрическими диагнозами, чем у тех, у кого в анамнезе не было психических расстройств.

Исследователи считают, что психические последствия могут быть вызваны «иммунным ответом на сам вирус или такими психологическими стрессорами, как социальная изоляция, психологическое воздействие новой тяжелой и потенциально смертельной болезни и обеспокоенность заражением других».

Также была замечено, что у людей, лечащихся дома, проявлялась повышенная тревожность и нарушение сна, а у госпитализированных — депрессия, тревога и обсессивно-компульсивные расстройства: «Принимая во внимание, что в больницы попадают люди с более тяжелой степенью заболевания, это наблюдение свидетельствует о том, что менее интенсивная поддержка со стороны системы здравоохранения могла бы увеличить социальную изоляцию и одиночество, характерные для пандемии коронавируса».

Ранее исследователи установили, что большинство заболевших в Европе подхватили не такой вирус, который начал активно распространятся весной этого года, а мутировавший. Не исключено, что «мутант» начал свое шествие по Европе из Испании.

Фото с сайта Pixabay.

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