В Ивано-Франковске переполнилась ковидная больница

Во вторник, 3 ноября, в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска количество пациентов превысило запланированное число коек для больных коронавирусом. Об этом сообщили на оперативном совещании в горсовете, видео которого опубликовал в своем Facebook мэр Иван-Франковска Руслан Марцинкив.

О ситуации заявила Начальник управления здравоохранения города заявила Мария Бойко.

«Это значит, что у нас развернуты 270 коек для ковидних больных, а на них лежат 300 пациентов с пневмониями и подозрениями. Всего в больнице находятся 408 пациентов», — сказал она.

Бойко акцентировала внимание, что в городе не хватает больничных кроватей для пациентов с COVID-19. Поэтому готовятся новые места для размещения больных. Так, 30 коек должны быть обеспечены в детской городской больнице. При дальнейшем обострении ситуации больных коронавирусом будут принимать в клинике Ивано-Франковского медуниверситета и Кардиологическом центре.

Ранее положение дел в ковидной больнице Днепра сравнили с настоящим апокалипсисом.

Фото: pixabay.com

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