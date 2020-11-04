Во время пандемии стало рождаться больше мертвых детей, — исследователи

В Великобритании медики заметили тревожную тенденцию — во время первой волны пандемии коронавируса в стране вдвое увеличилось количество мертворожденных детей.

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», этим вопросом занялись следственные органы здравоохранения Великобритании — расследуются 40 случаев, зафиксированных с апреля по июнь 2020 года. Отмечается, что за аналогичный период 2019 года было 24 таких случая.

Директор отдела расследований безопасности охраны здоровья (HSIB) Луиза Пейдж называет один из важных моментов, вызывающих беспокойство — не привел ли локдаун и изменения в стране, связанные с пандемией, к непреднамеренным последствиям. Например к тому, что беременные женщины стали меньше обращаться к медикам, опасаясь заражения коронавирусной инфекцией в медучреждениях.

Сообщается, что выводы национального бюро медицинских расследований опубликованы еще до обнародования цифр перинатальных потерь по всей стране.

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Фото с Pixabay.

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