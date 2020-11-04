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Здоровье и медицина

COVID бьет по ушам: назван еще один симптом заболевания коронавирусом

16:45 4 ноября 2020
Коронавирус

Помимо потери обоняния и вкуса, одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть и заложенность ушей.

Как передает РИА Новости, это, в частности, подтвердили исследования турецких ученых, которые протестировали 172 пациентов. У 18 процентов испытуемых (31 пациент) наблюдалась заложенность ушей. Такой же симптом наблюдался и у людей, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

А заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала заложенность ушей «не таким уже и редким симптомом COVID-19». Впрочем, уши могут быть заложены и при ОРВИ. Если это длиться несколько дней, то человеку следует обратиться к врачу.

Ранее российский вирусолог, перенесший коронавирус, повторно заразился ради эксперимента, оценивая шансы выработки коллективного иммунитета. Однако во второй раз болезнь у него протекала значительно тяжелее. Первым симптомом стало першение в горле, затем он потерял обоняние, а температура выше 39 градусов держалась у него пять дней.

Фото с Pixabay.

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