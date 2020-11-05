9 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит педиатр Антон Асонов

— Обычно дети переносят короновирусную инфекцию легко, часто бессимптомно, — говорит педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. — Причем чем младше ребенок, тем легче протекает болезнь. Симптомы, если они есть, напоминают легкую простуду: немного болит горло, возникает насморк. Крайне редко возможны дыхательная недостаточность или развитие осложнения. Одно из самых тяжелых — мультивоспалительный синдром, поражающий разные органы и системы организма.

Тяжело болеют дети, страдающие хронической патологией: сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, другими недугами.

— Заболевший ребенок опасен для других людей?

— Да, ведь выделяет вирус и заражает окружающих. Особенно опасно, если у взрослых есть хронические заболевания — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологический недуг. Тогда люди легко заражаются и болезнь протекает очень тяжело.

— Как подтвердить коронавирус у ребенка?

— С помощью быстрых тестов на антигены. Они хорошо показали себя в США, Южной Корее и других странах, если использовать их в первые пять — семь дней от начала заболевания. Но результаты требуют подтверждения методом ПЦР.

— Стоит ли прививать ребенка от гриппа?

— Непременно. Организму ребенка будет тяжело справиться сразу с двумя вирусами. Кроме того, обезопасив детей (и себя) от гриппа, будет меньше поводов для обращения к врачу. Не следует откладывать и плановые прививки. Кроме обязательных, советую вакцинировать детей от пневмококка, чтобы защитить от пневмонии, отитов.

Как уберечь ребенка от заражения коронавирусом? При каких симптомах требуется срочная помощь врача? Что поможет избежать осложнений гриппа? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 9 ноября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит педиатр кандидат медицинских наук Антон Алексеевич Асонов. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 ноября

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как львовские врачи спасли трехлетнюю девочку с тяжелым осложнением после COVID-19.



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