«Девчушка взяла с именинного торта фигурку котенка и съела вместе с тонкой проволочкой, которой она была прикреплена»

На день рождения родители заказали для дочки красивый тортик, украшенный фигурками котят, сделанными из маршмеллоу. У взрослых подарок вызвал умиление, а у семилетней именинницы — желание поскорее попробовать одну из фигурок. Видимо, ей уже приходилось есть подобные сладости. Но оказалось, что котенок был прикреплен к торту тонкой проволочкой, и девочка ее проглотила. Она сразу почувствовала, что в горле у нее что-то закололо.

— Сначала мама попыталась извлечь посторонний предмет самостоятельно, вызывая рвотный рефлекс, но из-за этого проволочка воткнулась еще глубже, — говорит заведующий отделением отоларингологии Львовской областной клинической больницы «Охматдет» Федор Юрочко. — Затем ребенка показали местному лору в Дрогобыче, и специалист, ничего не увидев при поверхностном осмотре, поступил правильно: назначил рентген шеи в двух проекциях. На снимке был четко виден инородный предмет, похожий на иглу, который воткнулся в ткани. Доктор передал этот снимок нам. Было воскресенье, мы ждали ребенка, чтобы оказать помощь.

— Но девочка не сразу попала к вам…

— Как объяснила мама, дочка не жаловалась на боль, а женщине не с кем было оставить грудного ребенка. Поэтому во Львов она привезла ребенка лишь через сутки. Состояние девочки не было критичным — ни одышки, ни кровотечения. Но все же в подобных случаях рисковать не стоит. Это очень опасно. Мама не могла точно оценить ситуацию. А если бы проволочка углубилась, не знаю, что могло бы случиться.

— Вы сразу поняли, что надо делать?

— Дело в том, что на снимке мы видели: в горлышке есть предмет, похожий на иглу, но понять, где именно он находится, было трудно. Ясно лишь то, что игла вошла глубоко и, возможно, понадобится ребенка оперировать — разрезать ткани. Обычно, когда мы достаем посторонние предметы из нижних отделов глотки, то применяем эндотрахеальную трубку. Но в этом случае она могла прикрыть проволочку, и мы ее не увидели бы. Поэтому анестезиологи дали ребенку наркоз на так называемом спонтанном дыхании. Ребенок дышал. Не реагировал на наши вмешательства. Мы же работали эндоскопом. Оказалось, что проволочка была в тканях корня языковой миндалины. Нам удалось достать ее с помощью специальных щипцов. Если сама проволочка была длиной около двух сантиметров, то кончик, который торчал из миндалины, — не больше трех миллиметров. Ухватить его было трудно, но нам это удалось.

На рентгеновском снимке врачи четко видели проволоку, которая находилась у ребенка в миндалине. Фото с официальной страницы Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет»

— Сколько времени длилась операция?

— Около 15 минут. В тот же день девочка отошла от наркоза и через четыре часа мы отпустили ее домой.

Врач объясняет: если бы проволочка полностью вошла в корень языка, девочке понадобилось бы уже хирургическое вмешательство — с разрезами и сложным поиском инородного тела. Медик говорит, что в этом году ему и коллегам приходится часто доставать у детей инородные тела, которые малыши умудряются затолкать в уши, в нос.

— Это просто эпидемия, — продолжает Федор Юрочко, работающий лором уже 24 года. — Мне трудно сказать, с чем она связана, но количество обращений по поводу инородных тел в этом году возрасло в два-три раза! За неделю может быть пять-шесть новых случаев. И такая ситуация не только у нас, но и в других лор-отделениях.

— Какие предметы вы обнаруживаете?

— Чаще всего дети засовывают себе в нос маленькие круглые батарейки. Эти «таблеточки» в течение нескольких часов вызывают химический и электрический ожоги, что может закончиться перфорацией перегородки носа. Глотают монеты, и они попадают в пищевод. Сейчас сезон орехов. Торакальным хирургам приходится регулярно извлекать их из бронхов. Инородное тело может спровоцировать у ребенка кровотечение, воспаление, нагноение. Поэтому родители должны быть очень внимательными к тому, чем играют дети. Не зря многие производители пишут на игрушках, что они предназначены для детей определенного возраста. Также не стоит давать детям играть бытовыми приборами.

У меня была трагикомичная ситуация: трехлетняя дочь моего товарища засунула себе в нос печенье-соломку. Мы ее вытащили. А на следующий день девочка повторила то же самое. Спрашиваем: «Зачем ты это сделала?» Отвечает: «Я хотела дядю-врача увидеть».

Хочу подчеркнуть: если ребенок засунул себе куда-либо инородное тело, нельзя доставать его самостоятельно пальцами или пинцетом. А то загоните его еще глубже, и доставать предмет будет невероятно сложно. Обращайтесь сразу к лору.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как львовские медики спасли шестимесячную девочку, которая проглотила открытую булавку.

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